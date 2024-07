F1 | Gran Premio del Belgio 2024: Orari TV e Anteprima

Archiviato il Gran Premio d’Ungheria con la prima vittoria in carriera di Oscar Piastri, davanti al compagno di squadra Lando Norris e al sette volte iridato Lewis Hamilton, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso il Belgio dove questo weekend a Spa si disputerà l’ultima gara prima della pausa estiva. Max Verstappen resta al comando della classifica Mondiale con un bottino di 265 punti. Lando Norris insegue a -76 punti. Con il gioco di squadra fatto ieri da McLaren a favore di Oscar Piastri, Norris ha perso 7 punti che in ottica campionato e con una Red Bull poco performante, potrebbero essere cruciali.

Gran Premio del Belgio: Orari e Diretta TV

Si parte giovedì 25 luglio con la consueta Conferenza Stampa che seguiremo in diretta dalle 14:30. Venerdì 26 alle 13:30 con il primo turno di prove libere, seguito dalle FP2 alle 17:00. Sabato 27 si ritorna in azione alle 12:30 con le terze libere che anticipano le Qualifiche alle 16:00 (in differita su TV8 dalle 18:00) Domenica alle 15:00 si spengono i semafori che danno il via al Gran Premio d’Ungheria (in differita su TV8 dalle 16:30).

Gran Premio del Belgio 2024: curiosità sul circuito

La costruzione di questo storico tracciato risale ai primi anni ’20 e la pista nacque dall’unione delle strade che congiungevano i tre paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. Inizialmente misurava 14,9 km di pura adrenalina, e da subito venne riconosciuto come uno dei più spettacolari circuiti al mondo. La prima corsa automobilistica venne disputata nel 1924. Con gli anni ha subito varie modifiche, per rallentare le vetture che lo percorrevano a una velocità veramente elevata. Ha ospitato il GP di Formula 1 fino al 1970, anno in cui il giro record fu segnato da Chris Amon a una media di circa 245Km/h, quando i piloti riuscirono a fare escludere il tracciato dal campionato per la scarsa sicurezza. La pista attuale risale al 1979, e misura circa 7 km. Solamente nel 1983 la Formula 1 tornò a fare tappa a Spa: nonostante il drastico cambiamento, il fascino del tracciato non era cambiato, e curve come l’Eau Rouge rimasero intatte. Nel corso degli anni vennero apportate alcune modifiche al tracciato attuale, le più importanti delle quali alla chicane “Bus Stop”. Nonostante tutto ciò, il tracciato di Spa-Francorchamps rimane luogo di culto per tutti gli appassionati delle corse. Spa infatti è il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale.

Distanza a giro: 7,004km

Numero di curve: 19, nove a destra, dieci a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati Tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 72% del giro Consumo di carburante al giro: 2,27 kg/giro Velocità massima: 340 km/h Possibilità di safety car: 80% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 22 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 13 su 32 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: sedicesimo (Schumacher 1995)

Particolarità del tracciato: Spa è il circuito più lungo dell’intero campionato ( 7004 metri) ed è molto impegnativo. Alterna lunghi rettilinei a curve molto veloci. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore. Per quanto riguarda l’aerodinamica, per il circuito di Spa è richiesto un livello medio-alto. Con questo assetto, non ci saranno consumi di carburante elevati.

Zona DRS: tra curva 19 e curva 1 (con detection point prima della curva 18) e tra curva 4 e curva 5 (con detection point prima della curva 2).

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 9 Tempo speso in frenata: 13% Energia dissipata in frenata durante il GP: 101 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 50.160 kg Frenata più impegnativa: la seconda staccata, alla curva cinque

Gomme:

RECORD

Giro prova: 1:41.252 – L Hamilton – Mercedes– 2020

Giro gara: 1:46.286 – V Bottas – Mercedes– 2018

Distanza: 1h20:39.066 – K Raikkonen – Ferrari – 2007

Vittorie pilota: 6 – M Schumacher

Vittorie team: 18 – Ferrari

Pole pilota: 6– L Hamilton

Pole team: 15 – Ferrari

Migliori giri pilota: 6 – A Prost

Migliori giri team: 19 – Ferrari

Podi pilota: 10 – L Hamilton

Podi team: 50 – Ferrari

Albo d’oro

