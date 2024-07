F1 | Ocon e Gasly contro l’Alpine in Ungheria: “Ancora una volta decisioni sbagliate!”

Qualifiche decisamente negative per l’Alpine. La squadra francese scatterà dall’ultima fila nel Gran Premio d’Ungheria, essendo rimasta ai box sia con Ocon e Gasly mentre la pista, andando ad asciugarsi, permetteva a tutti gli altri piloti di migliorarsi per l’ultimo tentativo. Su tutte le furie Esteban: il transalpino, prossimo a firmare con Haas e al quale è stato negato di andare in Williams per la seconda metà di stagione, è incavolato nero con la squadra, avendo subito praticamente la stessa cosa di Silverstone appena due settimane fa. Sulla stessa scia anche l’ex Red Bull, seppur con toni leggermente meno duri.

“La squadra ha detto di non uscire – ha ammesso Ocon. Penso che, con tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, sia la scelta giusta. Ma quando penso alla terza sessione di libere, abbiamo fatto 17.5, mentre in qualifica eravamo sul 18.0, quindi si poteva migliorare. E’ stato un errore strategico, è la seconda volta consecutiva, quindi non va bene. Bisogna fare il massimo possibile considerando anche il livello della nostra macchina, ma oggi siamo molto lontani da tutto questo”.

“Non siamo stati bravi – ha ribadito Gasly. Con queste condizioni, la Q1 era meno incentrata sulle prestazioni della vettura e più sull’essere in pista nel momento giusto. Abbiamo sbagliato tutto, un grave errore e di conseguenza è stata persa l’opportunità di ottenere un risultato migliore in qualifica. Quando le condizioni sono così, si passa dal bagnato all’asciutto e di solito queste sono le occasioni che vanno sfruttate. Dobbiamo fare meglio”.