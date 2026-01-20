F1 | Nuovo regolamento, Verstappen: “All’inizio il divario tra squadre sarà molto grande”

Il 2026 segna l’inizio di una nuova era per la Formula 1 con l’introduzione delle modifiche normative che porteranno in piste le power unit del futuro. Discutendo del cambio regolamentare, in vigore dalla nuova stagione, Max Verstappen ha sottolineato come almeno all’inizio il gap tra le varie squadre sarà importante per poi ridursi pian piano.

Tra le novità presenti figura anche il ritorno nel Circus della Ford, con la casa americana che lavorerà a stretto contatto – lato motore – proprio con la Red Bull di Verstappen.

L’olandese, per la prima volta negli ultimi quattro anni, non partirà ai nastri di partenza del campionato con il numero 1. Verstappen infatti non è riuscito a conquistare il quinto titolo consecutivo, nonostante una stagione straordinaria che lo ha visto protagonista di una grande rimonta conclusa a soli due punti dal neo campione del mondo della McLaren Lando Norris.

“All’inizio il divario tra squadre sarà molto grande, quando arriva un nuovo regolamento in Formula 1 è sempre così” ha dichiarato Verstappen, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Il driver della Red Bull poi, proseguendo con la propria analisi, ha aggiunto: “Ci saranno una o due squadre che partiranno molto meglio delle altre e poi ci si livella con il passare del tempo. La speranza è che si possa arrivare a una situazione di equilibrio abbastanza in fretta”.