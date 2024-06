Formula 1 | Bearman-Haas, a giorni l’ufficialità per il 2025

Formula 1 Haas Bearman – In attesa di capire la decisione che verrà presa per il sedile di Kevin Magnussen, sempre più lontano in ottica 2025, la Haas avrebbe perfezionato l’accordo con Oliver Bearman per il prossimo mondiale di Formula 1. Il team principal Ayao Komatsu avrebbe già sciolto le ultime “riserve” sulle potenzialità del talento inglese della Ferrari Driver Academy, procedendo di fatto alla conclusione di un accordo che verrà strutturato su base biennale con uno stipendio tra i 200 e i 500 mila euro, bonus esclusi.

Un accordo che permetterà al Cavallino della FDA, già sceso in pista a Jeddah con la Rossa al posto di Carlos Sainz, di cominciare il proprio percorso in Formula 1. Bearman, ricordiamo, ha già effettuato diverse FP1 con il sodalizio statunitense, accumulando chilometri importanti che gli serviranno per arrivare pronto e preparato al debutto del prossimo anno.

Incerto, come già scritto sopra, l’identikit del secondo pilota: Magnussen sembra aver perso diversi punti nella scala gerarchia di Komatsu, mentre sembrano in rapida ascesa le possibilità di Esteban Ocon, pilota della Alpine che saluterà la compagine francese al termine di questa annata. Un profilo esperto e di talento che potrebbe offrire una grossa mano alla squadra, soprattutto in vista della rivoluzione tecnica prevista per il 2026. Da non sottovalutare però le strade che portano a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.