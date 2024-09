F1 | Newey e le regole per il 2026: “Una grande opportunità per tutti”

F1 Newey Aston Martin – Durante la conferenza stampa di presentazione all’Aston Martin, Adrian Newey ha affrontato il tema dei regolamenti tecnici per la stagione 2026 di Formula 1, sottolineando come le nuove norme rappresenteranno una grande opportunità per tutte le squadre in lotta per le posizioni di vertice della classifica.

I nuovi concept, almeno sulla carta, offriranno un punto di partenza da zero per tutti i team, mettendo in risalto non solo le idee dei vari uffici tecnici, ma anche l’esperienza in situazioni simili. Un aspetto che Aston Martin cercherà di sfruttare grazie alle enormi capacità del tecnico inglese, sempre abile a “muoversi” nelle zone grigie del Regolamento. Newey, ricordiamo, entrerà ufficialmente a far parte della squadra britannica a partire dal 1° marzo 2025.

Newey e le regole per la stagione 2026

“Le regole del 2026 saranno un’opportunità, perché sarà un nuovo inizio per tutti. Se saremo in grado di trarne vantaggio o meno, non lo sappiamo. Non ho mai passato tempo a pensare a queste cose, semplicemente cerco di fare il miglior lavoro possibile”.