F1 | Alonso chiude l’inseguimento su Newey: “Il suo arrivo in Aston Martin è un’incredibile opportunità”

F1 Alonso Newey – Presente alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso l’AMR Technology Campus di Silverstone, Fernando Alonso ha espresso le sue sensazioni sull’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin, sottolineando come l’ex responsabile tecnico della Red Bull offrirà un contributo significativo alla causa del team inglese, soprattutto in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo l’iberico, Newey ha sempre spinto le sue squadre a migliorarsi, puntando non solo sulle proprie capacità, ma anche su strutture organizzative ben definite e chiare. Questi aspetti, combinati con la forza di Honda e Aramco, permetteranno al team di Lawrence Stroll di aspirare a grandi obiettivi nel medio e lungo termine. Ricordiamo che Newey assumerà ufficialmente la carica di Managing Technical Partner a partire dal 1° marzo 2025.

Alonso accoglie Newey in Aston Martin

“Newey ha sempre spinto tutti a migliorarsi nel mondo della F1, sia i piloti che i tecnici. Lavorare con lui rappresenta per me un’enorme opportunità professionale. Dopo anni passati come avversari ho sempre trovato in lui una grande fonte di ispirazione. E adesso sarà grandioso collaborarci insieme in Aston Martin. Parliamo di un altro elemento che si aggiunge alla visione di Lawrence Stroll, la quale sta prendendo forma un passo alla volta. Si integra perfettamente con partner del calibro di Aramco e Honda, oltre agli investimenti all’avanguardia come la nuova galleria del vento. Siamo pronti e vogliamo arrivare a combattere per la vittoria”.

