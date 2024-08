F1 | Monza e Imola: Sticchi Damiani punta a confermare entrambi i circuiti nel calendario

F1 Monza Imola – Presente ieri mattina alla riapertura dell’Autodromo di Monza dopo i lavori degli ultimi mesi che hanno interessato la pista, Angelo Sticchi Damiani è tornato a parlare della possibile conferma del circuito brianzolo e dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola all’interno del calendario di Formula 1.

Ha sottolineato come l’obiettivo comune in ACI sia quello di continuare quanto fatto dal 2020 in avanti. Nonostante la pressione di alcuni mercati e i costi di organizzazione esorbitanti richiesti da Liberty Media, Imola e Monza intendono confermare i propri slot nel calendario, un aspetto che porterà tutte le parti coinvolte a sedersi attorno al tavolo delle trattative.

Un obiettivo certamente difficile, considerando le complessità che anno dopo anno stanno emergendo a causa della forte concorrenza di alcuni mercati (Sticchi Damiani ha utilizzato la parola “sogno” per descrivere la complessità del piano) , tra cui quelli americani e asiatici, ma possibile grazie al filo diretto che esiste tra ACI e l’organizzazione, attualmente presieduta da Stefano Domenicali. Ricordiamo che entrambi i contratti scadranno alla fine della stagione 2025.

Sticchi Damiani sulla conferma di Imola e Monza

“Sicuramente manterremo sia Imola che Monza nel calendario, dato che Imola ha ancora un anno di contratto. Durante l’alluvione, e anche successivamente, si è discusso della possibilità di recuperare l’edizione del 2023 nel 2026. Questo è il nostro primo obiettivo. Una volta definito e finalizzato il contratto per Monza ci dedicheremo con impegno totale a Imola. Avere due Gran Premi in Italia è un sogno. Sappiamo che è un sogno e desideriamo che continui, ma resta comunque un sogno”.