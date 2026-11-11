F1 | Il Mondiale 2026 si chiuderà in Medio Oriente: Imola resta fuori

La Formula 1 ha sciolto le riserve sul finale della stagione 2026. Il Mondiale si concluderà regolarmente in Medio Oriente, con i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi confermati nelle rispettive date in calendario. Una decisione che mette fine a mesi di incertezza legati alla situazione geopolitica della regione e che, allo stesso tempo, esclude la possibilità di un ritorno a Imola per l’ultimo appuntamento dell’anno.

La conferma è arrivata da Formula One Management, che ha informato le squadre della decisione di procedere secondo il programma originario. Il circuito italiano era stato individuato come possibile alternativa nel caso in cui le condizioni di sicurezza non avessero consentito lo svolgimento delle ultime due gare in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Con il via libera agli appuntamenti di Lusail e Yas Marina, i preparativi a Imola sono stati quindi interrotti. La pista romagnola era rimasta a disposizione della Formula 1 come soluzione di emergenza, ma non poteva continuare a essere mantenuta in stand-by a tempo indeterminato.

F1, confermati Qatar e Abu Dhabi: le date del finale 2026

Il calendario non subirà ulteriori modifiche e la stagione proseguirà con la trasferta di Las Vegas, prima di spostarsi in Medio Oriente per gli ultimi due appuntamenti.

Il Gran Premio del Qatar si disputerà dal 27 al 29 novembre sul circuito di Lusail, mentre il Mondiale si concluderà ad Abu Dhabi dal 4 al 6 dicembre, sul tracciato di Yas Marina.

La decisione arriva dopo un anno particolarmente complicato per il calendario. Le tensioni internazionali avevano infatti costretto la Formula 1 a rinviare gli appuntamenti in programma in Bahrain e Arabia Saudita all’inizio della stagione. Il Gran Premio del Bahrain è stato successivamente recuperato in Malesia, grazie a un accordo che ha permesso di disputare la gara sul circuito di Sepang.

Negli ultimi mesi, dunque, la possibilità di dover intervenire nuovamente sul calendario era rimasta concreta, soprattutto in vista delle ultime due trasferte.

Sicurezza e viaggi, la Formula 1 monitora la situazione

Secondo quanto riportato da PlanetF1, la decisione di confermare Qatar e Abu Dhabi è stata presa dopo aver valutato l’evoluzione della situazione nella regione. Non sono state rilevate nuove criticità tali da impedire lo svolgimento degli eventi: le restrizioni sui viaggi non rappresentano un ostacolo, le coperture assicurative restano valide e anche il recente Gran Premio del Qatar di MotoGP si è svolto regolarmente.

Tutti gli undici team avrebbero inoltre sostenuto la scelta di concludere il campionato secondo il programma stabilito.

La Formula 1 ha comunque precisato che continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi geopolitici. La conferma degli appuntamenti non significa quindi abbassare la guardia: qualora la situazione dovesse peggiorare, la priorità resterà la sicurezza di piloti, squadre, personale e tifosi.

Per il momento, però, non ci saranno cambiamenti. Imola non verrà chiamata in causa e il Mondiale 2026 si avvia verso la conclusione con le ultime due gare in Medio Oriente.

Dove si concluderà il Mondiale di Formula 1 2026?

Il Mondiale 2026 si concluderà in Medio Oriente, con il Gran Premio del Qatar a Lusail e quello di Abu Dhabi a Yas Marina. Formula One Management ha confermato entrambi gli appuntamenti, mantenendo il calendario originario per le ultime due gare della stagione.

Quando si correranno il GP del Qatar e il GP di Abu Dhabi 2026?

Il Gran Premio del Qatar è in programma dal 27 al 29 novembre 2026, mentre quello di Abu Dhabi si disputerà dal 4 al 6 dicembre. I due appuntamenti rappresenteranno rispettivamente la penultima e l’ultima gara del campionato.

Perché Imola era stata individuata come alternativa?

Il circuito italiano era stato mantenuto a disposizione come possibile sede di un appuntamento sostitutivo, nel caso in cui la situazione geopolitica in Medio Oriente avesse impedito lo svolgimento delle gare in Qatar e ad Abu Dhabi.

Perché la Formula 1 ha confermato le gare in Medio Oriente?

La decisione è arrivata dopo aver monitorato la situazione nella regione. Non sono emerse nuove criticità relative a viaggi e coperture assicurative e il recente Gran Premio del Qatar di MotoGP si è svolto regolarmente.

La Formula 1 esclude definitivamente qualsiasi cambiamento?

Per il momento Qatar e Abu Dhabi sono confermati, ma la Formula 1 continuerà a monitorare gli sviluppi geopolitici. La sicurezza di piloti, squadre, personale e tifosi rimane la priorità e un eventuale peggioramento della situazione potrebbe portare a nuove decisioni.