F1 | Terruzzi su Vasseur: “Sembra un osservatore esterno”

La situazione della Ferrari continua ad alimentare polemiche e divisioni nel paddock della Formula 1. Dopo un altro fine settimana deludente in Brasile, Frederic Vasseur è finito nel mirino del giornalista italiano Giorgio Terruzzi, che ha criticato apertamente l’atteggiamento del team principal, accusandolo di apparire quasi distaccato dalle difficoltà della Scuderia. Nel frattempo, il dualismo tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc continua a far discutere, con Max Verstappen e Damon Hill intervenuti nel dibattito.

A sollevare dubbi sulla gestione del momento Ferrari è stato Terruzzi, intervenuto nel podcast “Terruzzi Racconta” dopo il Gran Premio del Brasile. Il giornalista non ha nascosto le proprie perplessità nei confronti del responsabile della squadra di Maranello, sottolineando una presunta mancanza di coinvolgimento e incisività nelle sue dichiarazioni pubbliche.

“Mi sembra che non gliene importi molto. Sembra sempre un osservatore esterno piuttosto che una persona direttamente coinvolta. E invece è direttamente coinvolto”.

Una presa di posizione particolarmente dura, arrivata dopo un’altra gara complicata per la Ferrari, con entrambe le monoposto rimaste per gran parte della corsa lontane dalla zona punti.

Ferrari, Terruzzi attacca Vasseur: “Non lascia mai il segno”

Le critiche del giornalista italiano si sono concentrate anche sulla comunicazione del team principal, giudicata poco incisiva soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà della Scuderia.

“Non lascia mai il segno. Non c’è mai una dichiarazione prima o dopo la gara che valga la pena di utilizzare”, ha aggiunto Terruzzi.

Il riferimento è anche alle parole pronunciate da Vasseur dopo il Gran Premio del Brasile, quando il francese si era limitato a riconoscere che alla squadra mancasse qualcosa.

“Ha semplicemente detto che mancava qualcosa. Quei due piloti sono rimasti fuori dalla zona punti per tre quarti della gara, in una sorta di limbo assoluto”, ha osservato il giornalista.

Il giudizio arriva in una fase delicata per Maranello, già alle prese con le tensioni tra Hamilton e Leclerc. Vasseur aveva assicurato che le incomprensioni tra i due piloti fossero state risolte dopo il controverso episodio del Gran Premio del Messico, ma il confronto interno alla squadra continua a essere uno degli argomenti più discussi.

Verstappen e Damon Hill, due idee diverse per Ferrari

A intervenire sulla questione è stato anche Max Verstappen, che ha individuato nella scelta di schierare due piloti di vertice uno degli elementi alla base delle difficoltà nella gestione del rapporto tra Hamilton e Leclerc.

“Se fossi un team principal o avessi una mia squadra, non prenderei mai i due migliori piloti”, ha spiegato l’olandese.

“È esattamente in quel momento che si presenta questa situazione. È normale, perché nessuno dei due vuole cedere all’altro, dato che entrambi pensano di poter vincere”.

Di parere differente Damon Hill. Il campione del mondo 1996, attraverso un messaggio pubblicato su X, ha suggerito alla Ferrari una soluzione molto più netta: individuare in Hamilton il riferimento principale della squadra.

“Fate di Lewis il primo pilota Ferrari. Risolvete la questione. Siate chiari. Finisce ogni discussione. Lewis darà risultati alla Ferrari, se la squadra lo sosterrà al 100%”.

Due posizioni differenti, che riportano al centro una questione ancora aperta a Maranello: come gestire l’equilibrio tra Hamilton e Leclerc e, soprattutto, quale direzione scegliere per uscire da una fase sportivamente complicata.

Perché Giorgio Terruzzi ha criticato Frederic Vasseur? Il giornalista italiano ritiene che il team principal Ferrari mostri un atteggiamento troppo distaccato rispetto alla crisi della Scuderia. Secondo Terruzzi, Vasseur appare come un osservatore esterno anziché come una figura direttamente coinvolta nelle difficoltà della squadra. Cosa ha detto Terruzzi dopo il GP del Brasile? Intervenuto nel podcast Terruzzi Racconta, ha criticato la comunicazione di Vasseur, giudicando poco incisive le sue dichiarazioni. Ha inoltre sottolineato come entrambe le Ferrari siano rimaste fuori dalla zona punti per gran parte della gara. Cosa pensa Max Verstappen del dualismo Hamilton-Leclerc? Verstappen ritiene complicato gestire due piloti di vertice nella stessa squadra, perché entrambi vogliono vincere e nessuno è disposto a cedere. Secondo l’olandese, questa situazione può generare inevitabilmente tensioni interne. Qual è la proposta di Damon Hill per la Ferrari? Il campione del mondo 1996 ha suggerito di nominare Lewis Hamilton primo pilota della Ferrari, chiedendo alla squadra di sostenerlo completamente per eliminare ogni ambiguità nella gestione dei due compagni. Cosa ha dichiarato Vasseur sulle tensioni tra Hamilton e Leclerc? Il team principal Ferrari aveva assicurato che le tensioni tra i due piloti fossero state risolte dopo il controverso episodio del Gran Premio del Messico. Il dibattito sulla gestione del rapporto tra i due, tuttavia, continua ad alimentare le discussioni nel paddock.