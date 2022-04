F1 | Mercedes, Wolff senza mezze misure: “E’ umiliante”

Che disastro per la Mercedes. Dopo essere stati esclusi entrambi in Q2 nelle qualifiche del venerdì a Imola, sia Russell che Hamilton sono fuori dalla top ten anche nella Sprint Race, con il giovane britannico che non è riuscito a guadagnare nemmeno una posizione, mentre il sette volte iridato è stato risucchiato dal gruppone finendo quattordicesimo. Un weekend nato male e che si sta concludendo nel peggiore dei modi per la squadra campione del mondo, ora in cerca di un pronto riscatto nell’atto finale di questo fine settimana italiano.

“Abbiamo visto una macchina senza una differenza di prestazioni tali da poter sorpassare le vetture del centro gruppo – ammette amaramente Toto Wolff, team principal della Mercedes. Dietro il treno DRS la W13 non ha prestazioni sufficienti per scalare posizioni. La zona punti deve essere l’obiettivo minimo per la gara di domani, sappiamo però che non è vicino alle nostre aspettative, quindi è un’esperienza del tutto umiliante. Sappiamo dove sono i nostri problemi, c’è una direzione da seguire per sbloccare il nostro potenziale ma non abbiamo la chiave per farcela. Dobbiamo solo fare affidamento sulla scienza e sulla fisica, mentre la passione e la determinazione sono presenti in ogni membro del nostro team”.

