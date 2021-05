F1 | Mercedes, Toto Wolff ammette: “La gara è stata terribile”

Quello di Montecarlo è uno dei weekend più disastrosi nella storia recente della Mercedes. Il team sette volte campione del mondo ha faticato già nelle prove libere con entrambi i piloti, ma poi Valtteri Bottas è riuscito a qualificarsi in terza posizione, che è di fatto diventata seconda grazie al ritiro di Leclerc. Il finlandese ha cercato di tenere il ritmo del leader Max Verstappen, ma al momento del pit-stop qualcosa è andato storto, e la sua gomma anteriore destra è rimasta incastrata. A nulla sono serviti i tentativi dei meccanici: Bottas è stato incredibilmente costretto al ritiro, rinunciando così al podio. Lewis Hamilton, invece, non è riuscito a modificare il suo weekend, e i problemi mostrati nelle libere di giovedì si sono ripresentati in qualifica ed in gara. Nonostante i due ritiri davanti, il sette volte campione del mondo resta in settima posizione, dopo una gara difficile. Hamilton perde la leadership del campionato, è ora a quattro punti di distanza da Verstappen, ma la Red Bull si prende la vetta anche nel campionato costruttori, dove milita con un punto di vantaggio.

“E’ in giorni come questo che impariamo di più, ma questo sicuramente non ci ferma dal sentire questa sensazione orribile. La gara è stata terribile – ha ammesso il team principal Toto Wolff – Valtteri aveva molto degrado con le gomme mentre era ancora a caccia del podio. Poi, al pit, non siamo riusciti a sganciare la anteriore destra per via di un dado, non era mai successo, ed è stato costretto al ritiro.

“Per quanto riguarda Lewis, non aveva ritmo, semplicemente. L’undercut sembrava l’unica opzione per cercare di sorpassare Gasly e non abbiamo fatto errori, il suo outlap era buono, così come il pit-stop, ma non è bastato. E’ andata così – continua Wolff – abbiamo perso dei punti, ma questo campionato è lungo, sarà un continuo rincorrersi, ma vedremo chi sarà davanti ad Abu Dhabi. Ci riorganizzeremo ed esamineremo tutto, anche se non sarà facile, capiremo cosa abbiamo sbagliato e torneremo più forti“.