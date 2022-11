F1 | Mercedes sfida la Ferrari e punta al secondo posto nel Costruttori

Con il titolo costruttori oramai assegnato alla Red Bull da qualche gara, tra i maggiori interessi che andranno a ravvivare queste ultime le corse di Interlagos e Abu Dhabi figura la lotta per la piazza d’onore nel Mondiale marche tra Ferrari e Mercedes. Maranello può vantare quaranta punti di vantaggio sulla Stella, ma la scuderia tedesca è in netta ripresa come dimostrano i risultati maturati in questa seconda parte di stagione.

Difatti l’obiettivo della Mercedes in questo finale di campionato è quello di impensierire la Ferrari dando la caccia al secondo posto, come riferito dal capo della strategia James Vowles. Per il team di Brackley rappresenterebbe una grande iniezione di fiducia dopo le difficoltà palesate ad inizio 2022.

“Siamo qui per finire secondi in campionato – ha dichiarato Vowles nel Race Debrief post GP del Messico – Ogni singola gara in cui possiamo ridurre il divario di punti è un successo. In Messico ne abbiamo presi solo 13, quindi ne mancano ancora 40 con due gare. Fortunatamente una di queste è Sprint Race. Penso che ora disponiamo di un pacchetto, a differenza dell’inizi o della metà della stagione, che può davvero portarci a lottare con loro. Per recuperare 40 punti bisognerà essere perfetti e la Ferrari dovrà darci l’opportunità di aprire la porta e salire al secondo posto. Non ci arrenderemo fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi”.

Vowles, in vista dell’appuntamento di Interlagos, ha poi aggiunto: “La Ferrari non sarà così lontana da noi come lo era in Messico. Saranno più vicini in Brasile e ad Abu Dhabi, sarà una lotta molto serrata tra le nostre due squadre. Non credo che ci saranno tre decimi con cui la Red Bull ci ha superato, ma saranno meno. Ci stiamo avvicinando sempre di più rispetto all’inizio della stagione dove, a volte, dove lottavamo per qualificarci al Q1 e Q3 fino ad arrivare a questo momento dove siamo andati ad un passo dalla nostra prima vittoria”

Concludendo ha detto: “Siamo andati avanti. In Brasile è una pista su cui entrambi i nostri piloti sono andati molto bene ed è una gara Sprint dove possiamo raccogliere più punti. E quando hai un’auto a pochi decimi dalla concorrenza puoi far si che le cosa accadano”.