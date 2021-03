F1 | Mercedes, Lewis Hamilton: “Una delle gare più difficili degli ultimi anni”

Sir Lewis Hamilton sfida tutti i pronostici e vince il gran premio del Bahrain. L’ultima volta che il britannico ha conquistato la vittoria al primo appuntamento stagionale era il 2015. I problemi della Mercedes durante questo weekend sicuramente non hanno giocato a favore del sette volte campione del mondo, che ha invece giocato di strategia insieme al muretto, facendo un undercut su Max Verstappen. Lewis rientra ai box già al tredicesimo giro, prendendosi la leadership del gran premio di Sakhir, ma la sfida vera e propria si consuma nelle ultime tornare prima del traguardo. Il pilota Red Bull, nonostante l’undercut, riesce a recuperare il gap su Hamilton fino a prenderlo: nel farlo, però, l’olandese oltrepassa i track limits in curva quattro e la direzione gara informa il muretto che il pilota dovrà subito cedere la posizione ad Hamilton. Le gomme di Verstappen non gli permettono un nuovo assalto e Lewis vola fino alla bandiera a scacchi. Resta il mistero, però, sul comportamento proprio di Hamilton durante tutta la gara, poiché più volte, nei cinquantasei giri, proprio lui ha sfruttato tutta la pista in curva quattro senza alcuna penalizzazione.

“Prima di tutto, è la prima volta che vedo dei tifosi dopo tanto tempo, è bello vederli sugli spalti, mantenendo la distanza restando al sicuro. Sono orgoglioso di quanto la Formula 1 sia riuscita a fare, partire con il normale calendario per quest’anno e wow, quanto è stata difficile questa gara – ha ammesso Sir Lewis – sicuramente, fermandoci prima, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma dovevamo difenderci da Max e tenerci la leadership. Le loro performance sono state sorprendenti per tutto il weekend, e solo un azzardo ci avrebbe regalato la vittoria. Ci siamo fermati per l’ultimo stint cercando di capire quale fosse il giusto equilibrio per spingere al massimo e salvaguardare le gomme fino alla fine della gara. Non è stato facile. E Max mi è stato addosso fino alla fine, ma poi sono riuscito a bloccarlo. E’ stata una delle gare più dure degli ultimi tempi, sono molto grato per questa vittoria e ringrazio tanto gli uomini e le donne in fabbrica e qui in Bahrain, riescono sempre ad alzare il livello e non si arrendono mai, anche quando sentiamo di non poter vincere. Ma ci piacciono le sfide, io amo le sfide e amo ciò che faccio“.