F1 | Horner: “Ricevuta istruzione di cedere la posizione ad Hamilton” [VIDEO]

Intervistato insieme a Toto Wolff al termine del Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di Formula 1, Christian Horner ha spiegato i motivi che hanno spinto Max Verstappen a cedere la leadership della gara a Lewis Hamilton dopo la splendida manovra in curva 4, precisando come l’ordine sia arrivato dal direttore di gara, Michel Masi.

Secondo quanto dichiarato dal Team Principal della Red Bull ai microfoni di Sky Sports F1, la Direzione Gara ha valutato la manovra dell’olandese non in linea a quelli che sono i paletti imposti dai “track limits” (l’olandese, andando più largo, avrebbe acquisito un vantaggio illecito), aspetto che ha costretto l’alfiere della scuderia austriaca a cedere nuovamente il passo all’inglese e di fatto a provare un nuovo attacco.

Quest’ultimo, sfortunatamente per la Red Bull, non è stato realizzato con la giusta cattiveria a causa dell’alto degrado delle mescole. La vittoria è così andata al Campione del Mondo in carica per appena mezzo secondo. Prossimo appuntamento tra quindici giorni, ad Imola, per il Gran Premio del “Made in Italy” e dell’Emilia Romagna.