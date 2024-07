F1 | Mercedes, Hamilton torna su Abu Dhabi 2021: “C’è voluto molto tempo per superare quel momento”

La gara di Silverstone, disputata una settimana fa, ha segnato il ritorno alla vittoria per Lewis Hamilton. L’inglese, davanti al pubblico amico, ha riassaporato la gioia di salire sul gradino più alto del podio a distanza di tre anni dall’ultima volta. Ultimo successo che risaliva al Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021, stagione dove il sette volte campione del mondo perse la sfida iridata contro Max Verstappen nella gara conclusiva di Abu Dhabi.

Episodio quello dello Yas Marina Circuit, con tutte le polemiche scatenate dalle decisioni finali prese dalla direzione gara capitanata all’epoca da Michael Masi, che lo stesso Hamilton ha fatto fatica ad accettare ammettendo come si sia voluto del tempo per voltare definitivamente pagina.

“Sinceramente, quando sono tornato nel 2022, pensavo di averla superata – ha dichiarato Hamilton, come riportato sulla versione inglese del sito di Sky Sports – E so che non era così e ci è voluto molto tempo per guarire quel tipo di sensazione”.

Il sette volte iridato ha poi aggiunto: “E questo è naturale per chiunque abbia avuto questa esperienza. E ho continuato a impegnarmi e a lavorare su me stesso, trovando quella pace interiore giorno dopo giorno”.