F1 | Mercedes, Hamilton sulla crisi Ferrari: “Non me l’aspettavo”

Dalla gara di Monza dello scorso 2 settembre, disputata una settimana dopo il Gran Premio del Belgio vinto dalla Ferrari con Sebastian Vettel, la Mercedes è stata un rullo compressore lasciando solo le briciole alla concorrenza.

Infatti dal GP d’Italia la Stella ha conquistato ben quattro successi consecutivi firmati da Lewis Hamilton, che stanno proiettando il pilota inglese e la stessa scuderia tedesca verso i rispettivi titoli iridati.

Sul momento (cruciale) di crisi in cui è incappato il Cavallino, Hamilton ha esternato il proprio punto di vista: “Fino a metà stagione erano molto forti , poi sono arrivate le gare di Monza e Singapore dove abbiamo iniziato a scappare via. Sicuramente non me lo sarei mai aspettato, hanno perso la loro competitività e non sono più riusciti a ritrovare quello stato di forma”.

Parlando invece della crescita della Mercedes il quattro volte campione del mondo, oramai prossimo a raggiungere il pokerissimo di successi iridati di Juan Manuel Fangio, ha detto: “Abbiamo continuato a lavorare, massimizzando il nostro potenziale”.

Per Hamilton uno dei momenti più significativi della stagione è stata la vittoria colta all’Hungaroring, prima della pausa estiva, su una pista dove la Ferrari aveva i favori del pronostico: “Dopo quella vittoria siamo tornato più forti, ed era quello che speravamo di ottenere. Non sempre raggiungi il tuo obiettivo, ma ce l’abbiamo fatta grazie al duro lavoro della squadra”.