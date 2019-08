F1 | Mercedes, Hamilton: “La pole era irraggiungibile oggi” [VIDEO]

Lewis Hamilton ha concluso nel migliore dei modi un sabato condizionato da un incidente durante il terzo turno di prove libere, che avrebbe potuto non vederlo protagonista per la pole position, considerato il danno all’anteriore della sua Mercedes.

Nota di merito per i meccanici che sono riusciti a riparare la W10 in tempo. Il cinque volte campione del mondo si è detto soddisfatto del terzo tempo:

“Le FP3 sono state terribili per me ed è doloroso perché si sa quante persone lavorano duro, so quanto hanno dovuto lavorare per rimettermi a posto la macchina. E’ stata una sfida incredibile ma loro non sbagliano mai, lavorano sempre al massimo e danno sempre il 110%, sono felice per loro. Ho cercato di ripagarli con una grande qualifica, comunque la terza posizione non è male, la pole era irraggiungibile oggi. Va bene così. La Ferrari ha fatto un lavoro grandioso, Charles è stato eccezionale e speriamo di dargli del filo da torcere domani”.