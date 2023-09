F1 | Mercedes, a Singapore fa festa il solo Hamilton

La strategia Mercedes è riuscita a metà nel Gran Premio di Singapore. A sfruttare a pieno il cambio gomme, avvenuto in regime di Virtual Safety Car, causata dal ritiro dell’Alpine di Esteban Ocon, è stato Lewis Hamilton. L’inglese infatti è riuscito a rimontare con un set di gomme medie ottenendo il podio nella gara di Marina Bay, mentre il compagno di squadra George Russell è andato ad impattare contro le barriere dopo aver recuperato diversi secondi dal duo di testo Sainz-Norris.

“La strategia di Sainz e Norris ha funzionato e dunque faccio loro i complimenti, noi abbiamo avuto un weekend diverso portando un’opzione diversa con le gomme oggi in gara – ha dichiarato Hamilton al termine della gara – Secondo me era una gara da due soste, però bisogna dire che gli altri hanno fatto un lavoro fantastico oggi, un peccato il problema alle prime curve. Ma ho continuato a spingere. Una grossa sfortuna per George, stavamo andando talmente forte per riprendere chi ci stava precedendo che abbiamo surriscaldato le gomme. Però alla fine è stato un weekend fenomenale, con una gara molto dura. Bisogna essere contenti di quello che abbiamo fatto”.

1/5 - (1 vote)