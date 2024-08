F1 | Stampa tedesca, dietro la permanenza di Perez in Red Bull c’è la mano di Liberty Media

Il destino di Sergio Perez sembrava segnato, con il messicano che pareva oramai lontano dalla scuderia di Milton Keyens nonostante il recente rinnovo firmato ad inizio estate, e invece Checo è riuscito a conservare il volante della RB20 continuando così ad essere il compagno di squadra di Max Verstappen.

Sulla permanenza di Perez in Red Bull è stato fornito un interessante retroscena dalla testata tedesca F1-insider, secondo la quale a volere con forza il messicano alla guida della monoposto anglo-austriaca sarebbe stata addirittura Liberty Media. Infatti l’azienda americana detentrice del diritti tv della Formula 1, che nel 2017 ha ereditato l’impero creato da Bernie Ecclestone, ha chiesto alla scuderia di Milton Keynes di non effettuare alcuna modifica alla propria line up per evitare un calo economico nell’appuntamento di Città del Messico (in programma il prossimo 27 ottobre al circuito Hermanos Rodriguez, ndr) dove Perez è l’idolo locale.

Una situazione che pare aver salvato Sergio Perez, ma solamente nel breve e medio periodo. Difatti Helmut Marko, intervistato proprio da F1-insider, ha lasciato intendere come nei piani futuri della Red Bull potrebbe non esserci Checo per il 2025.