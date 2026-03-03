F1 | Madrid 2026 appesa a un filo: serve una gara test

Il debutto del Gran Premio di Madrid nel 2026, annunciato come uno dei progetti più ambiziosi della nuova era della Formula 1, è oggi tutt’altro che garantito. L’evento, che dovrebbe portare il Circus tra le strade della capitale spagnola, è appeso a un filo sottilissimo, teso tra le ambizioni degli organizzatori e il rigore normativo delle istituzioni sportive. A fare da ago della bilancia è la RFEdA, la federazione automobilistica spagnola, che ha assunto una posizione chiara e perentoria.

Il ruolo decisivo della RFEDA

A raffreddare gli entusiasmi è stato il presidente federale Manuel Aviñó, intervenuto per chiarire che senza un evento di prova preventivo la Formula 1 non riceverà alcuna autorizzazione a correre sul nuovo tracciato cittadino. Una dichiarazione che pesa come un macigno sul progetto madrileno e che rimette in discussione tempistiche e certezze date quasi per scontate fino a poche settimane fa.

L’omologazione di Grado 1 FIA

Il punto centrale della questione è l’omologazione di Grado 1 FIA, requisito tecnico imprescindibile per ospitare un Gran Premio di Formula 1. I regolamenti della FIA sono molto chiari: un circuito urbano di nuova costruzione deve dimostrare sul campo la propria idoneità prima di poter accogliere le monoposto di Formula 1. Non bastano simulazioni, rendering o certificazioni teoriche. Servono prove reali che attestino la qualità dell’asfalto, la sicurezza delle barriere, l’efficienza delle vie di fuga e la rapidità dei soccorsi in caso di incidente. È proprio su questo aspetto che la RFEDA non intende arretrare di un millimetro. Secondo Aviñó, il collaudo operativo rappresenta l’unico vero esame generale possibile per evitare problemi di sicurezza o figuracce a livello internazionale. La federazione spagnola, che agisce come garante locale della FIA, non è disposta a firmare alcuna autorizzazione senza aver verificato direttamente il comportamento del tracciato in condizioni di gara.

Il caso Toyota GR Cup Spain

La tensione attorno al progetto è aumentata ulteriormente dopo il caso legato alla Toyota GR Cup Spain. La serie monomarca aveva inizialmente annunciato una propria gara a Madrid nel 2026, lasciando intendere che potesse trattarsi dell’evento di test richiesto dalla federazione. Tuttavia, a stretto giro, il circuito ha smentito la notizia, dichiarando che non esistevano contratti firmati. Un cortocircuito comunicativo che ha alimentato dubbi e incertezze sulla reale capacità organizzativa del progetto.

La soluzione della “gara zero”

Gli organizzatori legati a Ifema, cuore logistico del futuro circuito urbano noto come Madring, si trovano ora di fronte a un aut-aut molto chiaro: trovare rapidamente una gara di supporto da utilizzare come collaudo oppure rinunciare, almeno per ora, al debutto in Formula 1. Il problema è che il tempo a disposizione è sempre meno e la natura non permanente del tracciato non consente margini di errore significativi. Organizzare una cosiddetta “gara zero”, anche senza pubblico e con una categoria di minor prestigio, appare oggi come l’unica soluzione percorribile. Un evento di questo tipo permetterebbe agli ispettori federali di valutare ogni aspetto critico: dalla resistenza dell’asfalto sotto stress alla gestione delle procedure di emergenza, passando per l’installazione e il corretto funzionamento delle infrastrutture temporanee.

I rischi di un ritardo

Senza segnali concreti nelle prossime settimane, il rischio è che il progetto Madring finisca per impantanarsi in una lunga battaglia burocratica e legale. Uno scenario che potrebbe lasciare il calendario 2026 della Formula 1 con un pesante punto interrogativo, costringendo organizzatori e vertici del campionato a rivedere piani già annunciati. L’ennesima incognita in un contesto globale già reso instabile da tensioni geopolitiche e da un calendario sempre più complesso da gestire.

Madrid resta quindi sospesa tra ambizione e realtà. Il progetto esiste, la volontà politica non manca, ma senza una prova concreta in pista il sogno del Gran Premio rischia di restare solo sulla carta. E nel mondo della Formula 1, dove l’immagine conta quanto la sicurezza, il tempo delle promesse è ormai finito.

Conosciamo meglio il circuito “Madring”

Il Circuito di Madring è il nuovo tracciato urbano progettato per ospitare il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a partire dal 2026, situato attorno al complesso fieristico IFEMA di Madrid. Si tratta di un circuito ibrido, che combina tratti cittadini con sezioni appositamente costruite per garantire un’esperienza di guida adatta alle monoposto di Formula 1, ma anche a vetture di supporto come FIA Formula 2 Championship e FIA Formula 3 Championship. Il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 5,474 chilometri e comprenderà 22 curve, disegnate per alternare sezioni ad alta velocità con tratti più tecnici e lenti. Il layout prevede lunghi rettilinei che favoriranno accelerazioni elevate, ma anche punti di frenata intensa e cambi di direzione frequenti, pensati per mettere alla prova piloti e vetture. Tra gli elementi più caratteristici del circuito spicca la cosiddetta curva “Monumental”, una delle sezioni più iconiche del tracciato, che è progettata con una curvatura pronunciata e che richiamerà visivamente l’atmosfera delle celebri arene spagnole. Inoltre, la pista dovrebbe offrire diverse zone potenziali per sorpassi, rendendo lo spettacolo più dinamico.

Il Madring sorgerà in una zona logisticamente favorevole, vicino all’Aeroporto di Madrid-Barajas e ben servito dai mezzi pubblici, con una capienza iniziale prevista di circa 110.000 spettatori, espandibile fino a 140.000 nei prossimi anni.