F1 | Liuzzi: “Antonelli talento straordinario, ha meritato un posto in Formula 1”

L’ultimo mercato ha riportato un tocco di tricolore tra i piloti che compongono la griglia di partenza della Formula 1. L’Italia infatti tornerà a essere rappresentata da un portacolori: stiamo parlando di Kimi Antonelli. Il giovane driver bolognese è stato scelto da Toto Wolff come nuovo alfiere della Mercedes e nella prossima stagione prenderà il posto del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, futuro pilota della Ferrari, dividendo il box della Stella con George Russell.

Sulla scelta operata dalla Mercedes ne ha discusso Vitantonio Liuzzi, sottolineando come l’opzione Antonelli torni a dare lustro e una grande chance a tutto il movimento motoristico italiano. Prima di trasferirsi definitivamente in Formula 1, Antonelli dovrà concludere la stagione in Formula 2 nel team Prema dove finora ha conquistato due vittorie.

“Kimi ha dimostrato di essere davvero forte fin dai tempi del kart – ha dichiarato Liuzzi, intervistato da F1i.com – Penso che sia un talento straordinario. Quanto accaduto nelle prime libere di Monza (incidente alla Parabolica, ndr) può succedere a chiunque quando arriva in F1. C’è molta pressione, molto stress, ma lui merita questo sedile, merita un posto in F1. Penso che avrà un futuro brillante”.

Liuzzi, continuando a parlare di Antonelli, ha poi aggiunto: “Sono felice che Wolff gli abbia dato una possibilità e che si trovi in un ambiente davvero fantastico. Non vedo l’ora che arrivi il 2025 per vedere come si comporterà. Ci mancava un italiano in griglia, è così importante. L’Italia è un Paese storico per il motorsport. Oltre alla gara abbiamo marchi grandi e storici, quindi è importante mantenere alta la passione della gente”.

L’ex pilota pescarese di origini pugliesi, completando il proprio intervento, ha detto: “È incredibile avere questa opportunità, credo che avrà molto sostegno dall’Italia perché c’è molta passione per la F1”.