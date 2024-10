Formula 1 | Marko scommette su Tramnitz per il futuro: “E’ un talento interessante”

Formula 1 Tramnitz Marko – Oltre a Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Arvid Lindblad e Isack Hadjar, Helmut Marko ha voluto puntare i riflettori su un altro talento della Red Bull Junior Academy: Tim Tramnitz. Intervistato dalla RTL tedesca, il consulente della Red Bull ha evidenziato le qualità del giovane pilota tedesco, sottolineando come sia riuscito a mostrare una crescita costante durante tutta la stagione in Formula 3. Una situazione che rispecchia le aspettative del manager austriaco e che potrebbe valergli una promozione in Formula 2 già dal prossimo anno. Tramnitz, ricordiamo, è supportato dalla Red Bull, ma anche da diversi sponsor importanti che gli hanno garantito lo scorso anno il “salto” in F3.

Marko e la scommessa Tramnitz per la Red Bull

“La stagione con Tim Tramnitz è stata positiva, ma rimarrà in Formula 3 per un altro anno, poiché non è ancora pronto per il salto in Formula 2 in termini di preparazione. Tuttavia, questo deve essere il suo obiettivo principale per il futuro, con la prospettiva di fare il passaggio nella categoria superiore in seguito. Valutando i risultati ottenuti fino ad oggi, insieme al suo atteggiamento, credo che Tramnitz abbia il potenziale per essere un serio candidato. Ma, al momento, siamo concentrati sulla sua crescita in Formula 3.

Tramnitz non è il classico pilota che rispecchia l’approccio metodico tipico dei tedeschi; lo definirei piuttosto un ‘mix’. Si distingue per la sua abilità nei sorpassi, ma il suo punto debole rimane nelle qualifiche. È essenziale che capisca che, al di là del talento naturale, solo il duro lavoro lo porterà ai vertici.

Per quanto riguarda il suo supporto finanziario, solo una piccola parte proviene da noi. Ha la fortuna di avere altri sostenitori, il che lo mette in una buona posizione. Come ho già sottolineato, deve migliorare il suo approccio complessivo e prendere più seriamente il percorso che ha intrapreso. Attualmente, il suo management sta discutendo con diverse squadre di Formula 2, e sembra che correrà con un nuovo team il prossimo anno. Quanto a noi, il nostro coinvolgimento futuro è ancora in fase di valutazione”.