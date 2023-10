F1 | Leclerc via dalla Ferrari? L’addio avverrebbe in un solo caso

Charles Leclerc, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di lasciare la Ferrari. Il monegasco, alla quinta stagione da pilota ufficiale della Rossa, alla quale è legato con un contratto che scadrà al termine del 2024, ha spiegato che l’unico motivo che lo spingerebbe lontano da Maranello sarebbe quello di non credere più in quel progetto tecnico-sportivo che ha sposato in questi anni.

Una soluzione, quella dell’addio, ad oggi lontana soprattutto con l’arrivo in rosso di Fred Vasseur. Il successore di Mattia Binotto al vertice della Gestione Sportiva del Cavallino ha un legame speciale con Leclerc: i due infatti hanno condiviso esperienze sia nelle categorie minori che in Alfa Romeo Sauber nel 2019, anno dell’esordio di Charles in Formula 1.

“Se non crederò più nel progetto, probabilmente sarà il momento in cui dovrò andare via – ha dichiarato Leclerc, intervistato da The Race – Perché è in queste situazioni che non tiri fuori il meglio da te stesso, che non aiuti la squadra quanto avrebbe bisogno di essere aiutata”.

Il monegasco, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ma al momento non è assolutamente così. Credo nel progetto tanto quanto non ho mai creduto nel progetto prima. Soprattutto da quando è arrivato Fred. Per il momento tutto è chiaro. Poi voglio vincere. Ma credo in questo progetto e sono sicuro che stiamo lavorando nella giusta direzione”.