F1 | Sainz: “Orgoglioso dei progressi fatti da quando sono in Ferrari”

Con la bandiera a scacchi di Abu Dhabi, appuntamento che si disputerà il prossimo 8 dicembre, si concluderà l’avventura professionale di Carlos Sainz in Ferrari. Lo spagnolo, che si appresa a disputare le sue ultime sei gare (e tre Sprint Race) con la tuta del Cavallino, sarà chiamato ad una nuova sfida che lo vedrà impegnato al fianco di Alexander Albon in Williams.

Sainz, arrivato a Maranello nel 2021 dove ha preso il posto di Sebastian Vettel successivamente accasatosi in Aston Martin, ha ricordato il suo quadriennio in Ferrari dove si è tolto importanti soddisfazioni come le uniche tre vittorie finora conquistate in Formula 1. Ma soprattutto l’attuale alfiere della Rossa ha sottolineato i miglioramenti che sono stati fatti in questo periodo e dei quali è stato parte integrante.

“Quando sono arrivato alla Ferrari venivano da uno dei momenti più difficili per loro degli ultimi anni, nel 2020 erano molto indietro, più di un secondo al giro dai migliori -ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Se vedete com’era la Ferrari quando sono arrivato e com’è adesso, sono orgoglioso dei progressi che sono stati fatti grazie al lavorato operato per arrivare fin qui”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Ci sono stati alti e bassi nel processo, l’ascesa nel 2022, il calo nel 2023 e la progressiva risalita nel 2024. Sono state stagioni che mi hanno permesso di vincere le mie prime gare in F1, ottenere le mie prime pole position, ottenere tante podi. Sono contento di essere arrivato in una squadra storica e di aver avuto il piacere di essere un pilota Ferrari in questi anni”.