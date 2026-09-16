Formula 1 | Giovinazzi con la Ferrari a Imola nei test Pirelli, in pista anche Lawson e Lindblad

Si è conclusa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la seconda giornata della sessione di test organizzata da Pirelli per lo sviluppo delle coperture prototipo destinate al campionato 2027. Dopo il turno inaugurale con i piloti titolari della Ferrari, la giornata conclusiva ha visto l’avvicendamento in pista di Antonio Giovinazzi per il team di Maranello e della coppia formata da Liam Lawson e Arvid Lindblad al volante della VCARB fornita dalla Racing Bulls.

Le prove si sono svolte in condizioni di asfalto caldo, con temperature della pista che hanno toccato i 49 °C e valori ambientali attestati sui 31 °C.

I riscontri della seconda giornata: Racing Bulls e Ferrari

Il programma del giovedì ha previsto un lavoro differenziato tra le due squadre e i tre piloti impegnati. Nella sessione mattutina, Liam Lawson ha effettuato run di prestazione sulle mescole C3 e C4, per poi concentrarsi nella seconda parte del turno su simulazioni di passo gara con la sola mescola C4. Il pilota neozelandese ha completato 65 giri (319 chilometri), fissando il proprio miglior tempo in 1:18.471.

Nel pomeriggio, la Racing Bulls ha affidato la vettura ad Arvid Lindblad. Il pilota britannico ha eseguito una sequenza di prove analoga, valutando il comportamento delle mescole C3 e C5. Lindblad ha inanellato 73 tornate per un totale di 358 chilometri, registrando il miglior rilievo cronometrico della giornata in 1:18.454.

In casa Ferrari, Antonio Giovinazzi ha portato avanti un programma intensivo dedicato esclusivamente alla mescola C3. Il collaudatore della Rossa e campione del mondo Endurance ha alternato simulazioni di qualifica a long run sulla distanza, completando 135 giri pari a 663 chilometri di percorrenza. Il crono di riferimento di Giovinazzi si è attestato su 1:19.894.

Il bilancio complessivo dei test e il lavoro di Hamilton e Leclerc

Sommando i dati del giovedì a quelli della giornata di apertura, il totale dei chilometri percorsi nei test di Imola è stato di 1.963, distribuiti su 400 giri complessivi.

Nella prima giornata di prove, caratterizzata da temperature dell’asfalto fino a 50 °C e dell’aria a 32 °C, la Ferrari ha impiegato i propri piloti titolari per analizzare le opzioni più morbide della gamma (C3, C4 e C5) sia su run di prestazione da 5 giri che sulla distanza. Lewis Hamilton aveva completato 64 giri (314 chilometri) ottenendo un tempo di 1:19.485, mentre Charles Leclerc aveva effettuato 63 tornate (309 chilometri) chiudendo con il crono di 1:18.832.

Prossima tappa a Magny-Cours per le prove su bagnato

Completati i rilievi sulle mescole da asciutto sul tracciato emiliano, il programma di sviluppo Pirelli per la stagione 2027 si sposterà in Francia. La successiva sessione di test è programmata per la metà di ottobre sul circuito di Magny-Cours.

In tale occasione le strutture del tracciato transalpino azioneranno il sistema di irrigazione artificiale per bagnare la sede stradale, consentendo ai tecnici di effettuare le prime valutazioni comparative sui pneumatici prototipo da pioggia e da bagnato intermedio.