F1 | Hamilton sicuro: “Al momento non possiamo competere per le vittorie”

Anche in quest’ultima giornata di test, intervistato dalla stampa presente a Sakhir, Lewis Hamilton ha ribadito che la Mercedes non è tra quelle scuderie che possono ambire a lottare per la vittoria. L’inglese ha infatti sottolineato come la squadra tedesca dovrà continuare a lavorare per poter esprimere quel potenziale della W13 che al momento non sono riusciti ad estrarre. Inoltre il sette volte campione del mondo ha ribadito come rispetto allo scorso anno sarà più difficile invertire la rotta nell’immediato.

“Ovviamente è un po’ troppo presto per avere questo tipo di pensieri. Ma al momento non credo che competeremo per le vittorie – ha dichiarato Hamilton, citato da Autosport – Ma c’è potenziale nella nostra macchina per arrivarci. Dobbiamo solo essere in grado di estrarlo e risolvere alcuni problemi, ed è quello su cui stiamo lavorando. Questa volta abbiamo sfide molto più grandi e non sono un’inversione di rotta di una settimana. Penso che ci vorrà un po’ più di tempo. Ma da quello che mi è stato detto abbiamo una notevole quantità di ritmo da trovare. La prossima settimana avremo una migliore dimostrazione del nostro ritmo”.