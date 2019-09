F1 | Gran Premio di Russia: doppietta Mercedes, Leclerc sul podio

Si è concluso da poco il Gran Premio di Sochi che ha visto il trionfo di Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha ottenuto così l’82 esimo successo in carriera. A completare il podio l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e Charles Leclerc.

Seguono a chiudere la top 10: Max Verstappen, Alex Albon, Carlos Sainz, Sergio Perez, Lando Norris, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

Contro tutti i pronostici, dopo la qualifica di ieri, la Mercedes ha ottenuto la doppietta, complice anche il ritiro di Sebastian Vettel a causa di un problema alla parte ibrida.

Rivediamo i momenti più importanti di questo sedicesimo Gran Premio della stagione.

Cronaca – Dopo il giro di formazione, i piloti si schierano sulla griglia di partenza. Pronti e via! Buona partenza di Leclerc, Vettel passa in seconda posizione ma poi supera il monegasco! Bandiera gialla, incidente tra Ricciardo e Grosjean. Safety Car in pista! Ricciardo rientra ai box. Gara finita per il francese della Haas.

Dal quarto giro riprende la gara. Nel giro successivo, giro veloce di Vettel in 1:39.750, Leclerc insegue a un secondo di ritardo. Nessun provvedimento per l’incidente tra Grosjean e Ricciardo. Falsa partenza per Kimi Raikkonen che riceverà probabilmente una penalità.

Ferrari comunica a Vettel di lasciar passare Leclerc, ma Vettel continua a fare giri veloci e chiede di avere più tempo a disposizione per allontanarsi dagli inseguitori. Nel settimo giro, Bottas supera Sainz per la quarta posizione.

Verstappen supera Perez e sale in settima posizione. Nel nono giro, Ferrari comunica al tedesco di continuare la sua gara. Drive through per Raikkonen.

Verstappen supera anche Norris e si porta in sesta piazza. Leclerc comunica di accettare la decisione del team.

Nel 15esimo giro, bel sorpasso di Hulkenberg su Perez per l’ottava posizione. Hamilton nel team radio, riferendosi alla Ferrari: “Che passo hanno questi ragazzi!”.

Al 18esimo giro, Hamilton comunica di avvertire del degrado agli pneumatici. Nel 22 esimo giro, pit-stop di Leclerc, gomma gialla.

Giro veloce di Leclerc a giro 25 in 1:37.705.

Nel 26esimo giro, ritiro per Daniel Ricciardo e pit-stop per Vettel in 3 secondi.

Colpo di scena al giro 28! Problemi per Vettel alla curva 15, il tedesco lamentava un calo di MGU-K. Virtual safety car in pista, i piloti che non hanno ancora fatto il pit-stop, rientrano ai box, compreso Hamilton che guida la gara, secondo Leclerc ma già lontano dall’inglese.

Incidente di Russell contro le barriere alla curva 8, Safety Car in pista.

Nel 31esimo giro, ancora in regime di SC, Leclerc fa il pit-stop per montare gomme rosse.

La gara riprende al giro 33 con Leclerc che va all’inseguimento della Mercedes di Bottas.

Hamilton si apre la strada verso la vittoria, con Bottas inseguito da Leclerc che però non riesce a sorpassare il finlandese.

E con il dominio delle Mercedes, arriviamo così alla bandiera a scacchi.

Gran Premio di Russia: i risultati

Pos. N. Pilota Team Tempo

1 44 L. Hamilton Mercedes 1:33’38″992

2 77 V. Bottas Mercedes + 3″829

3 16 C. Leclerc Ferrari + 5″212

4 33 M. Verstappen Red Bull + 14″210

5 23 A. Albon Red Bull + 38″348

6 55 C. Sainz McLaren + 45″889

7 11 S. Perez Racing Point + 48″728

8 4 L. Norris McLaren + 57″749

9 20 K. Magnussen Haas + 58″779

10 27 N. Hulkenberg Renault + 59″841

11 18 L. Stroll Racing Point + 60″821

12 26 D. Kvyat Toro Rosso + 62″496

13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo + 68″910

14 10 P. Gasly Toro Rosso + 70″076

15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo + 73″346

16 88 R. Kubica Williams Retirado

17 63 G. Russell Williams Retirado

18 5 S. Vettel Ferrari Retirado

19 3 D. Ricciardo Renault Retirado

20 8 R. Grosjean Haas Retirado