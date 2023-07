F1 | GP Ungheria, Prove Libere 3: Hamilton al top ma Verstappen ha già le idee chiare

GP Ungheria Prove Libere 3 – Lewis Hamilton ha ottenuto il primo tempo nel terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo best lap in 1:17.811, precedendo Max Verstappen, mostruoso nel passo gara. Terza posizione per Sergio Perez che ha recuperato dopo un venerdì da dimenticare. Nico Hulkenberg ha piazzato la sua Haas in quarta piazza, seguito dalla McLaren di Lando Norris che ha ottenuto il suo miglior tempo con gomma media.

Sesta l’altra Mercedes di George Russell, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, più attardate nel passo gara rispetto a Verstappen. A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.

Appuntamento alle 16:00 con la qualifica del Gran Premio d’Ungheria che questo weekend vede la new entry del format ATA: Q1 con hard, Q2 con media e Q3 con soft.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁 Lewis Hamilton tops FP3, with the Red Bull Racing duo behind in P2 and P3! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/YgXwx5rjNP — Formula 1 (@F1) July 22, 2023