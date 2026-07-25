F1 GP Ungheria | Norris conquista la pole all’Hungaroring: “Sono molto felice di essere tornato al top”

Il sabato dell’Hungaroring si è aperto e chiuso nel segno di Lando Norris. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere, il campione del mondo in carica si è confermato anche in qualifica, conquistando una pole position di grande peso al termine di una sessione combattuta.

Il pilota della McLaren ha fermato il cronometro sull’1’17″207, precedendo di appena 12 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton, con la precedente partenza al palo che risale alla scorsa edizione del Gran Premio di Las Vegas. Un margine sottilissimo che testimonia l’equilibrio visto in pista, con il sette volte iridato che, oltre alla prima fila conquistata sul campo, dovrà però attendere l’esito dell’investigazione aperta per impeding ai danni dell’altra McLaren di Oscar Piastri.

Norris, al termine delle qualifiche, non ha nascosto la soddisfazione per il risultato ottenuto, arrivato al termine di un weekend nel quale la McLaren ha dimostrato fin da subito di avere un ottimo passo, pur dovendo fare i conti con una Ferrari estremamente competitiva.

“Sono molto felice di essere tornato al top, una qualifica difficilissima – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Ovviamente questi ragazzi (le due Ferrari, ndr) erano molto veloci e siamo stati molto vicini per tutto il weekend però siamo sembrati veloci fin dai primi giri che abbiamo fatto, abbiamo portato qualche aggiornamento. Sono molto contento di essere davanti, su una pista sulla quale la pole serve”.

Il pilota inglese ha poi spiegato come, nonostante qualche piccola imperfezione in Q3, la fiducia nella monoposto non sia mai venuta meno durante tutto l’arco della giornata.

“Ho avuto fiducia per tutta la giornata, il giro nel Q3 non è stato il migliore ma anche l’ultimo in realtà per cui sono sorpreso favorevolmente di essere davanti. Abbiamo avuto fiducia nella macchina per tutto il weekend, ho spinto di più nell’ultimo giro: in parte ha pagato, in parte no, ma alla fine conta il risultato finale. Per domani c’è bisogno di un altro grande lavoro”.

La pole rappresenta senza dubbio un vantaggio importante su un circuito dove superare non è mai semplice, ma Norris sa bene che la gara potrebbe riservare diverse insidie. La Ferrari ha infatti mostrato un passo molto convincente per tutto il fine settimana e anche la strategia legata alla scelta degli pneumatici potrebbe avere un ruolo decisivo.

“Sono nella migliore posizione possibile, le Ferrari partono sempre molto bene e sono state veloci per tutta la stagione. Mi aspetto una gara dura. Ovviamente loro hanno fatto il Q1 con le medie, dunque sarà interessante capire con quali mescole partiranno domani. Potenzialmente potrebbero essere in una posizione migliore rispetto a noi per certi aspetti, però oggi abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare e sono contento di questo. Domani cercheremo di metterci nella miglior posizione per la gara”.