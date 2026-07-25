F1 | GP Ungheria, Norris beffa Hamilton: sua la Pole Position

Solo 12 millesimi non hanno permesso a Lewis Hamilton di conquistare la Pole Position del Gran Premio dell’Ungheria. Ad avere la meglio è stato Lando Norris che nonostante la bandiera gialla esposta sia per il testacoda di Max Verstappen che per lo stop di George Russell, è riuscito a conquistare la Pole Position con il miglior tempo in 1:17.207.

Secondo tempo quindi per Hamilton che chiude la prima fila, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli che occupano la seconda fila.

Quinta posizione per la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di George Russell. Ottava posizione per la Red Bull di Isack Hadjar davanti alla Racing Bulls di Arvid Lindblad e all’Audi di Nico Hulkenberg che chiudono la Top 10.

Lewis Hamilton sotto investigazione per impeding su Piastri. Investigato anche Kimi Antonelli sotto regime di bandiera gialla.