F1 GP Silverstone | Norris 3° nella Sprint Race: “Positivamente sorpreso, ma dobbiamo ripeterci”

Terzo posto per Lando Norris nella Sprint Race di Silverstone. Il campione del mondo in carica, nel weekend che celebra la gara di casa sia per lui che per la McLaren, è stato protagonista di un’ottima prova che lo ha visto chiudere alle spalle della Mercedes del vincitore Andrea Kimi Antonelli e della Ferrari di Lewis Hamilton, con l’inglese autore della pole position ottenuta ieri.

Norris è stato protagonista di un’ottima partenza e di una Sprint solida, nel corso della quale ha lottato con diverse vetture riuscendo a conservare la terza posizione fino alla bandiera a scacchi, pur accusando oltre nove secondi di ritardo dalla Freccia d’Argento di Antonelli.

Al termine della gara, il britannico si è detto soddisfatto della prestazione offerta, sottolineando però come servirà confermarsi anche nel resto del weekend: “Sì, è stata un’ottima gara – ha riferito Norris – Sono molto contento, è stata un bella partenza, buon primo giro, tanti scambi di posizione con gli altri: ho fatto una bella battaglia con George (Russell, ndr) e gli altri che sono giunti alle mie spalle. Sono soddisfatto e positivamente sorpreso di quello che abbiamo fatto oggi. Una bella Sprint, ma dovremo ripeterci domani”.

Nonostante il podio nella gara breve, Norris ritiene che ci siano ancora margini di miglioramento in vista della gara principale di domenica: “Ci sono alcune cose che possiamo fare meglio, dopo e anche domani. Però è stata un buona gara, buoni punti, ho dato tutto quello che avevo e George mi stava riprendendo abbastanza rapidamente verso la fine. Però è stata una buona gara, congratulazioni a tutti per il risultato”.