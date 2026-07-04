F1 | GP Silverstone: Antonelli fa sua la Sprint Race, Hamilton secondo

E’ di Kimi Antonelli la vittoria della Sprint Race del Gran Premio di Silverstone. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris. Dopo un’ottima partenza, Hamilton è rimasto al comando della gara fino all’ottavo passaggio, quando ha subito il sorpasso di Antonelli che ha utilizzato il boost per guadagnarsi la prima piazza che ha mantenuto fino al traguardo.

Quarta posizione per l’altra Mercedes di George Russell che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc che è arrivato con un ritardo di 12 secondi.

La Red Bull di Max Verstappen segue in sesta posizione davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Liam Lawson chiude ottavo con la Racing Bulls, davanti alla Red Bull di Isack Hadjar e all’altra VCARB che chiude la Top 10 della classifica.

Gran Premio di Silverstone: I risultati della Sprint Race

Gran Premio di Silverstone: Orari e Curiosità

La Formula 1 torna protagonista questo fine settimana sullo storico circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Campionato del Mondo e una delle gare più iconiche della stagione. Il tracciato britannico, considerato la culla della Formula 1, ospiterà un intenso weekend con format Sprint, che concentrerà l’azione in tre giorni ricchi di spettacolo. Il momento più atteso arriverà domenica 5 luglio alle ore 16:00, quando si spegneranno i semafori per la gara sulla distanza di 52 giri. Silverstone, con le sue leggendarie curve ad alta velocità come Copse, Maggots e Becketts, rappresenta una delle sfide più impegnative del calendario, mettendo alla prova piloti e monoposto sia dal punto di vista aerodinamico sia sotto il profilo della gestione degli pneumatici. Grande attenzione sarà rivolta alla Ferrari, chiamata a confermare i segnali di crescita delle ultime uscite, mentre McLaren, Mercedes e Red Bull cercheranno di imporsi su una pista che storicamente ha regalato gare ricche di sorpassi, strategie e colpi di scena. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con Qualifiche Sprint, Sprint Race e Qualifiche visibili in diretta anche su TV8, mentre il Gran Premio della domenica sarà trasmesso in differita sul canale in chiaro.