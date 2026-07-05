F1 GP Silverstone | Il finale sorride a Russell: “Felicissimo del podio, anche se ho avuto molta fortuna”

Quello di George Russell sembrava destinato a trasformarsi in un fine settimana complicato. Dopo la vittoria conquistata la scorsa settimana in Austria, il britannico dava infatti l’impressione di dover perdere terreno nella corsa al Mondiale nei confronti del compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Invece, a Silverstone, il pilota della Mercedes è riuscito a ribaltare il copione, conquistando un prezioso terzo posto e raccogliendo punti pesanti grazie anche a una serie di episodi favorevoli nel finale.

La gara di Russell, in realtà, era stata tutt’altro che semplice. Una foratura nella seconda fase del GP di Gran Bretagna lo ha costretto a rincorrere, compromettendo una corsa già di per sé complicata. Nel finale, però, gli eventi hanno cambiato completamente lo scenario. Prima i problemi accusati da Antonelli, che fino a quel momento sembrava avere il ritmo per contendere la vittoria alla Ferrari di Charles Leclerc e, con ogni probabilità, anche per superare il monegasco. Poi il ritiro nei giri finali di Max Verstappen e l’ingresso della Safety Car, episodio che ha permesso a Russell di ricompattarsi al gruppo e di avere la meglio su Lewis Hamilton, che aveva approfittato della neutralizzazione (regime rimasto fino alla bandiera a scacchi) per montare gomme soft.

Il britannico non ha nascosto come la fortuna abbia avuto un peso nel risultato finale: “Innanzitutto devo fare i complimenti a Charles, che ha disputato una grande gara. È il mio primo podio qui e sono felicissimo di averlo conquistato, anche se è arrivato grazie a una gara molto fortunata. Ho avuto una foratura, ma alla fine la Safety Car mi ha dato una mano. Sono molto contento. Certo, sarebbe stato bello per i tifosi assistere a una ripartenza, ma le mie gomme erano fredde come la pietra”, ha commentato al termine della corsa.

Russell ha poi voluto sottolineare anche il valore del risultato per la squadra, arrivato dopo un weekend in salita: “Sono soddisfatto anche per il team: è un ottimo risultato, soprattutto dopo un weekend complicato”.

Il podio di Silverstone permette così al pilota inglese di limitare i danni in classifica e, anzi, di recuperare terreno proprio nei confronti del leader del Mondiale. Antonelli, rimasto fuori dalla zona punti dopo i problemi accusati nel finale, vede infatti ridursi il proprio vantaggio sul compagno di squadra, con Russell che si porta ora a soli 25 punti dalla vetta della classifica.

Nonostante il risultato, Russell, a conclusione della propria analisi, resta consapevole che la Mercedes dovrà continuare a viaggiare veloce con una Ferrari sempre in agguato: “In qualifica abbiamo avuto problemi di velocità sul rettilineo e, in gara, la situazione non è migliorata molto. Dobbiamo continuare a spingere e il team lo farà, ma i nostri avversari sono molto veloci e la sfida resta aperta”.