F1 GP Silverstone | Ferrari, Hamilton: “Grande risultato per il team, oggi Charles aveva più passo di me”

Lewis Hamilton saluta il pubblico di Silverstone con un podio, conquistato grazie al terzo posto ottenuto alle spalle della Ferrari vincitrice di Charles Leclerc e della Mercedes del connazionale George Russell. Un risultato importante per il sette volte campione del mondo, protagonista di un fine settimana positivo, ma che in gara ha dovuto fare i conti con alcuni episodi che ne hanno compromesso il risultato finale.

La corsa dell’inglese si è infatti complicata fin dallo spegnimento dei semafori. Nonostante un ottimo spunto che gli aveva permesso di portarsi in seconda posizione, Hamilton è stato giudicato autore di una falsa partenza e ha successivamente dovuto scontare cinque secondi di penalità. Un episodio che ha inevitabilmente inciso sulla sua gara.

Le difficoltà incontrate da Andrea Kimi Antonelli, costretto a perdere terreno fino a chiudere fuori dalla zona punti, sembravano aver spalancato ad Hamilton la strada verso il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc. Nel finale, però, la Safety Car provocata dall’uscita di pista di Max Verstappen ha rimescolato nuovamente le carte. Il britannico ha scelto di rientrare ai box per montare gomme morbide, ma la gara si è conclusa sotto regime di Safety Car e la strategia non gli ha consentito di recuperare posizioni. Al contrario, George Russell, che in precedenza aveva effettuato la seconda sosta per una foratura, è riuscito a sopravanzarlo e a difendere la seconda piazza fino alla bandiera a scacchi.

Nonostante il terzo posto, Hamilton lascia Silverstone con un bottino importante anche in ottica campionato. Grazie ai punti conquistati, il distacco dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli scende infatti a 32 lunghezze. Un fine settimana che aveva già regalato soddisfazioni al pilota Ferrari, capace di conquistare la pole position nelle qualifiche Sprint del venerdì e il secondo posto nella gara Sprint, prima del podio ottenuto quest’oggi nel GP.

Al termine della gara, Hamilton ha innanzitutto rivolto i complimenti al vincitore e compagno di squadra Charles Leclerc, analizzando poi gli episodi che hanno caratterizzato la sua domenica.

“Innanzitutto voglio congratularmi con Charles che ha vinto questo GP, è un’esperienza speciale per tutti ed è un grande risultato per il nostro team – ha detto Lewis – Oggi non è andata purtroppo, ho fatto una falsa partenza e subito mi hanno dato cinque secondi di penalità, ma Leclerc aveva più passo di me oggi. Ho avuto un po’ di sofferenza con il bilanciamento della vettura, ma ho dato tutto e sono contento di essere qui”.

Il britannico ha poi commentato anche la lotta in classifica costruttori con Mercedes, sottolineando i progressi della Ferrari pur riconoscendo che resta ancora qualcosa da migliorare sul piano della prestazione.

Sulla battaglia in campionato con Mercedes: “Sembra di sì, non so cosa è accaduto a Kimi però comunque il nostro team sta facendo un lavoro fenomenale. C’è ancora del lavoro da afre per colmare totalmente il divario in termini di prestazione pura, però è un grande risultato. Due vittorie finora nell’anno è davvero fantastico”.