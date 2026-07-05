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F1 | Riscatto Leclerc, trionfa a Silverstone: “Davvero speciale vincere dopo gli ultimi weekend”

"Spero che questo sia solo l'inizio, ringrazio tutto il team per il lavoro svolto", ha affermato il monegasco

di Piero Ladisa5 Luglio, 2026
F1 | Riscatto Leclerc, trionfa a Silverstone: “Davvero speciale vincere dopo gli ultimi weekend”

Una vittoria non banale e non certo agevole, come è accaduto in altre circostanze nella carriera di Charles Leclerc. Il monegasco è tornato al successo nel Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale 2026 di Formula 1, conquistando a Silverstone una vittoria che vale molto più dei 25 punti. Un weekend praticamente perfetto per il pilota della Ferrari, che ha ritrovato competitività e fiducia dopo un periodo complicato, ma che ha dovuto attendere fino all’ultimo giro per poter tirare un sospiro di sollievo.

Per gran parte della gara Leclerc ha gestito il comando, ma nel finale ha dovuto fare i conti con il ritorno della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane italiano aveva allungato il primo stint per sfruttare la maggiore freschezza delle gomme dure negli ultimi giri e il suo ritmo lasciava presagire un duello acceso per la vittoria con l’italiano favorito. Poi il problema accusato dal leader del Mondiale al giro 42 ha tolto pressione al ferrarista, che sembrava ormai lanciato verso il successo.

La corsa, però, ha riservato un altro colpo di scena. L’uscita di pista della Red Bull di Max Verstappen alla Stowe, durante il giro 42, ha provocato l’ingresso della Safety Car, riaprendo virtualmente la lotta per il successo con George Russell e Lewis Hamilton alle spalle di Leclerc. La direzione gara ha infine deciso di concludere il Gran Premio dietro la vettura di sicurezza, permettendo così al pilota Ferrari di festeggiare una vittoria attesa da quasi due anni.

“È incredibile – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – Purtroppo il finale non è stato quello che avrei sognato, però vincere dopo gli ultimi weekend, che erano stati particolarmente difficili, è davvero speciale. Abbiamo lavorato tantissimo per ritrovare il feeling con la vettura. Già ieri, tra Sprint Race e qualifica, avevo avuto sensazioni positive, ma dovevamo confermarle oggi. Finalmente il feeling è tornato quello che doveva essere e sono incredibilmente felice”.

Il monegasco ha poi ripercorso le difficoltà vissute nelle ultime settimane, tra errori, incidenti e problemi di affidabilità: “Dopo Monaco il feeling non c’era. Ho avuto l’incidente in Q3, poi un problema in gara. A Barcellona avevo ritrovato buone sensazioni, ma è arrivato un altro incidente e mentalmente è stato molto difficile. Anche la domenica abbiamo avuto un problema alla macchina. In Austria non sono andato bene, ma qui siamo riusciti a mettere tutto insieme. Spero che questo sia solo l’inizio. Voglio ringraziare tutto il team per il lavoro svolto”.

Leclerc ha raccontato anche i momenti più delicati del finale di gara, quando Antonelli sembrava pronto ad attaccarlo prima del guasto sulla sua Mercedes: “Con Kimi sarebbe stata dura, perché era velocissimo quando si stava avvicinando. Sarebbe servita un’impresa per mantenere il primo posto. Poi ho saputo del suo problema e avevo un margine sufficiente per stare tranquillo. Con la Safety Car, però, le gomme si sono completamente raffreddate e non ero affatto sereno in vista di una possibile ripartenza”.

Per Leclerc si tratta della prima vittoria dal Gran Premio delle Americhe di Austin del 2024, un digiuno lungo quasi due stagioni che rilancia le sue ambizioni al vertice. Per la Ferrari, invece, è il secondo successo del 2026 dopo quello conquistato da Lewis Hamilton a Barcellona, la conferma di una squadra, unica antagonista de facto della Mercedes, che sembra aver ritrovato continuità e competitività nella lotta al Mondiale.

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Gran Premio di Silverstone

Venerdi 3 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)13:00 - 14:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)16:00
5.891 Km | 52 giri

Foto F1

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