F1 | GP Silverstone, Hamilton al comando delle FP1

Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine della prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone. Il pilota della Ferrari, ha registrato il suo miglior tempo in 1:29.260, a precedere la Mercedes di Kimi Antonelli e l’altra Ferrari di Charles Leclerc.

Quarto tempo per la Mercedes di George Russell, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri.

Sesta posizione per la Red Bull di Max Verstappen, davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Red Bull di Isack Hadjar. A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo l’Audi di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Liam Lawson.

Gran Premio di Silverstone: Risultati FP1

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Silverstone è uno dei circuiti più iconici e impegnativi dell’intero calendario di Formula 1. Realizzato nell’area di un ex aeroporto della Royal Air Force, il tracciato britannico si sviluppa per 5.891 chilometri e presenta 18 curve, molte delle quali da affrontare ad altissima velocità. Curve leggendarie come Maggots, Becketts e Chapel mettono alla prova precisione e coraggio dei piloti, mentre le elevate percorrenze laterali rendono la gestione degli pneumatici uno dei fattori chiave del weekend. A complicare ulteriormente il lavoro dei team c’è il format Sprint, che concede una sola sessione di prove libere prima dell’inizio delle sessioni competitive, rendendo fondamentale individuare fin dai primi giri il giusto assetto della vettura. Il fine settimana prenderà il via venerdì con l’unica sessione di libere, seguita dalle Qualifiche Sprint, mentre sabato saranno protagoniste la Sprint e le qualifiche del Gran Premio. La gara, sulla distanza di 52 giri, scatterà domenica alle 16:00 italiane.

La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria

Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con un vantaggio di 40 punti su George Russell. Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 46 punti. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris occupano la quarta e quinta piazza a 1 punto di distanza tra di loro. Charles Leclerc è sesto, a pari punti con Norris (79 pt). Max Verstappen (73 pt) e Isack Hadjar (42 pt), occupano la settima e ottava posizione. Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (30 pt) a chiudere la Top 10.

La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria

Mercedes con 302 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 98 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 159 punti, seguita dalla Red Bull a quota 115. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.