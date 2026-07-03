DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]
Aggiornamenti in tempo reale da Silverstone
Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, a partire dalle 13:30, si disputerà il primo e unico turno di Prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci su questa pagina per non perdervi gli aggiornamenti in diretta!
GP Gran Bretagna: Diretta FP1 dalle 13:30
14:07 Hamilton davanti con hard in 1:30.521
13:59 TOP 10 (tutti con hard): Antonelli, Hadjar, Russell, Hamilton, Verstappen, Piastri, Leclerc, Norris, Bortoleto e Lawson
13:54 Ferrari in sesta e settima posizione con Leclerc e Hamilton
13:52 Antonelli primo in 1:30.777
13:48 TOP 10 (tutti con hard): Hadjar, Antonelli, Verstappen, Piastri, Leclerc, Hamilton, Norris, Lawson, Russell e Hulkenberg
13:45 Hadjar al comando in 1:30.969 con hard, secondo Antonelli
13:43 Verstappen primo in 1:31.277 con hard
13:42 Hamilton torna al comando con 1:31.434
13:39 Piastri passa al comando con 1:31.819 e poi è Hadjar a mettersi davanti in 1:31.697
13:36 Hamilton primo in 131.877 con hard. Russell e Antonelli a parità di gomma seguono
13:30 SEMAFORO VERDE!
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