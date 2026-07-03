Formula 1Diretta F1

DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale da Silverstone

di Jessica Cortellazzi3 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, a partire dalle 13:30, si disputerà il primo e unico turno di Prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci su questa pagina per non perdervi gli aggiornamenti in diretta!

GP Gran Bretagna: Diretta FP1 dalle 13:30

14:07 Hamilton davanti con hard in 1:30.521

13:59 TOP 10 (tutti con hard): Antonelli, Hadjar, Russell, Hamilton, Verstappen, Piastri, Leclerc, Norris, Bortoleto e Lawson

13:54 Ferrari in sesta e settima posizione con Leclerc e Hamilton

13:52 Antonelli primo in 1:30.777

13:48 TOP 10 (tutti con hard): Hadjar, Antonelli, Verstappen, Piastri, Leclerc, Hamilton, Norris, Lawson, Russell e Hulkenberg

13:45 Hadjar al comando in 1:30.969 con hard, secondo Antonelli

13:43 Verstappen primo in 1:31.277 con hard

13:42 Hamilton torna al comando con 1:31.434

13:39 Piastri passa al comando con 1:31.819 e poi è Hadjar a mettersi davanti in 1:31.697

13:36 Hamilton primo in 131.877 con hard. Russell e Antonelli a parità di gomma seguono

13:30 SEMAFORO VERDE!

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Diretta F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio di Silverstone

Venerdi 3 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)13:00 - 14:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)16:00
5.891 Km | 52 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8501283 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8506999 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8504479 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8503639 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8512401 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8501433 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8512531 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8503689 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8507999 HiRes