F1 | GP Gran Bretagna 2026: Orari TV e Anteprima

Archiviato il Gran Premio d’Austria, con la vittoria di George Russell davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso il circuito di Silverstone dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna.

La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria

Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con un vantaggio di 40 punti su George Russell. Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 46 punti. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris occupano la quarta e quinta piazza a 1 punto di distanza tra di loro. Charles Leclerc è sesto, a pari punti con Norris (79 pt). Max Verstappen (73 pt) e Isack Hadjar (42 pt), occupano la settima e ottava posizione. Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (30 pt) a chiudere la Top 10.

La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria

Mercedes con 302 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 98 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 159 punti, seguita dalla Red Bull a quota 115. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.

Gran Premio di Gran Bretagna: Orari e Diretta TV

Si parte venerdì 3 luglio con il primo turno di Prove Libere alle 13:30, seguito dalle Qualifiche Sprint alle 17:30. Sabato 4 luglio si torna in pista alle 13:00 con la Sprint Race mentre le Qualifiche del GP si disputeranno alle 17. Domenica 5 luglio alle 16:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio della Gran Bretagna.

Gran Premio di Gran Bretagna 2026: Curiosità sul circuito

Come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Alla fine della seconda Guerra mondiale, a causa del degrado nel quale erano cadute le leggendarie piste di Donington e di Brookland, il tracciato del Northamptonshire venne adottato dal Royal Automobile Club come sede del Gran Premio d’Inghilterra del 1948. Quando, nel 1950 nacque la moderna Formula 1, la pista inglese ospitò la prima gara in assoluto, vinta poi da Farina. Negli immediati anni successivi subì parecchie modifiche, e per qualche anno non ospitò la gara del Mondiale, salvo poi rientrare negli anni ’60 in alternanza con Brands Hatch. Nel 1971 il British Racing Drivers’ Club comprò l’intero terreno del tracciato e rimodernò le strutture della pista. Nel corso degli anni il tracciato ha subito molte modifiche, e dalla forma triangolare originale è passata ad avere curve differenti, conservando comunque il layout di un circuito molto veloce e insidioso. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.

Gran Premio di Gran Bretagna: Albo d’oro

1926 Senechal e Wagner – Delage 1927 R Benoist – Delage 1948 L Villoresi – Maserati 1949 E de Graffenried – Maserati 1950 N Farina – Alfa Romeo 1951 J Gonzalez – Ferrari 1952 A Ascari – Ferrari 1953 A Ascari – Ferrari 1954 J Gonzalez – Ferrari 1955 S Moss – Mercedes 1956 J Fangio – Ferrari 1957 S Moss – Vanwall 1958 P Collins – Ferrari 1959 J Brabham – Cooper Climax 1960 J Brabham – Cooper Climax 1961 W von Trips – Ferrari 1962 J Clark – Lotus Climax 1963 J Clark – Lotus Climax 1964 J Clark – Lotus Climax 1965 J Clark – Lotus Climax 1966 J Brabham – Brabham Repco 1967 J Clark – Lotus Ford 1968 J Siffert – Lotus Ford 1969 J Stewart – Matra Ford 1970 J Rindt – Lotus Ford 1971 J Stewart – Tyrrell Ford 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford 1973 P Revson – McLaren Ford 1974 J Scheckter – Tyrrell Ford 1975 E Fittipaldi – McLaren Ford 1976 N Lauda – Ferrari 1977 J Hunt – McLaren Ford 1978 C Reutemann – Ferrari 1979 C Regazzoni – Williams Ford 1980 A Jones – Williams Ford 1981 J Watson – McLaren Ford 1982 N Lauda – McLaren Ford 1983 A Prost – Renault 1984 N Lauda – McLaren TAG 1985 A Prost – McLaren TAG 1986 N Mansell – Williams Honda 1987 N Mansell – Williams Honda 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 A Prost – McLaren Honda 1990 A Prost – Ferrari 1991 N Mansell – Williams Renault 1992 N Mansell – Williams Renault 1993 A Prost – Williams Renault 1994 D Hill – Williams Renault 1995 J Herbert – Benetton Renault 1996 J Villeneuve – Williams Renault 1997 J Villeneuve – Williams Renault 1998 M Schumacher – Ferrari 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes 2000 D Coulthard – McLaren Mercedes 2001 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 R Barrichello – Ferrari 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 J Montoya – McLaren Mercedes 2006 F Alonso – Renault 2007 K Raikkonen – Ferrari 2008 L Hamilton – McLaren Mercedes 2009 S Vettel – Red Bull Renault 2010 M Webber – Red Bull Renault 2011 F Alonso – Ferrari 2012 M Webber – Red Bull Renault 2013 N Rosberg – Mercedes 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 S Vettel – Ferrari 2019 L Hamilton – Mercedes 2020 L Hamilton – Mercedes 2021 L Hamilton – Mercedes 2022 C Sainz – Ferrari 2023 M Verstappen – Red Bull Racing 2024 L Hamilton – Mercedes 2025 L Norris – McLaren