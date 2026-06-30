F1 | GP Gran Bretagna 2026: Orari TV e Anteprima
Gli appuntamenti del weekend a Silverstone
Archiviato il Gran Premio d’Austria, con la vittoria di George Russell davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso il circuito di Silverstone dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna.
La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria
Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con un vantaggio di 40 punti su George Russell. Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 46 punti. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris occupano la quarta e quinta piazza a 1 punto di distanza tra di loro. Charles Leclerc è sesto, a pari punti con Norris (79 pt). Max Verstappen (73 pt) e Isack Hadjar (42 pt), occupano la settima e ottava posizione. Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (30 pt) a chiudere la Top 10.
La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria
Mercedes con 302 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 98 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 159 punti, seguita dalla Red Bull a quota 115. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.
Gran Premio di Gran Bretagna: Orari e Diretta TV
Si parte venerdì 3 luglio con il primo turno di Prove Libere alle 13:30, seguito dalle Qualifiche Sprint alle 17:30. Sabato 4 luglio si torna in pista alle 13:00 con la Sprint Race mentre le Qualifiche del GP si disputeranno alle 17. Domenica 5 luglio alle 16:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio della Gran Bretagna.
Gran Premio di Gran Bretagna 2026: Curiosità sul circuito
Come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Alla fine della seconda Guerra mondiale, a causa del degrado nel quale erano cadute le leggendarie piste di Donington e di Brookland, il tracciato del Northamptonshire venne adottato dal Royal Automobile Club come sede del Gran Premio d’Inghilterra del 1948. Quando, nel 1950 nacque la moderna Formula 1, la pista inglese ospitò la prima gara in assoluto, vinta poi da Farina. Negli immediati anni successivi subì parecchie modifiche, e per qualche anno non ospitò la gara del Mondiale, salvo poi rientrare negli anni ’60 in alternanza con Brands Hatch. Nel 1971 il British Racing Drivers’ Club comprò l’intero terreno del tracciato e rimodernò le strutture della pista. Nel corso degli anni il tracciato ha subito molte modifiche, e dalla forma triangolare originale è passata ad avere curve differenti, conservando comunque il layout di un circuito molto veloce e insidioso. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.
Gran Premio di Gran Bretagna: Albo d’oro
- 1926 Senechal e Wagner – Delage
- 1927 R Benoist – Delage
- 1948 L Villoresi – Maserati
- 1949 E de Graffenried – Maserati
- 1950 N Farina – Alfa Romeo
- 1951 J Gonzalez – Ferrari
- 1952 A Ascari – Ferrari
- 1953 A Ascari – Ferrari
- 1954 J Gonzalez – Ferrari
- 1955 S Moss – Mercedes
- 1956 J Fangio – Ferrari
- 1957 S Moss – Vanwall
- 1958 P Collins – Ferrari
- 1959 J Brabham – Cooper Climax
- 1960 J Brabham – Cooper Climax
- 1961 W von Trips – Ferrari
- 1962 J Clark – Lotus Climax
- 1963 J Clark – Lotus Climax
- 1964 J Clark – Lotus Climax
- 1965 J Clark – Lotus Climax
- 1966 J Brabham – Brabham Repco
- 1967 J Clark – Lotus Ford
- 1968 J Siffert – Lotus Ford
- 1969 J Stewart – Matra Ford
- 1970 J Rindt – Lotus Ford
- 1971 J Stewart – Tyrrell Ford
- 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford
- 1973 P Revson – McLaren Ford
- 1974 J Scheckter – Tyrrell Ford
- 1975 E Fittipaldi – McLaren Ford
- 1976 N Lauda – Ferrari
- 1977 J Hunt – McLaren Ford
- 1978 C Reutemann – Ferrari
- 1979 C Regazzoni – Williams Ford
- 1980 A Jones – Williams Ford
- 1981 J Watson – McLaren Ford
- 1982 N Lauda – McLaren Ford
- 1983 A Prost – Renault
- 1984 N Lauda – McLaren TAG
- 1985 A Prost – McLaren TAG
- 1986 N Mansell – Williams Honda
- 1987 N Mansell – Williams Honda
- 1988 A Senna – McLaren Honda
- 1989 A Prost – McLaren Honda
- 1990 A Prost – Ferrari
- 1991 N Mansell – Williams Renault
- 1992 N Mansell – Williams Renault
- 1993 A Prost – Williams Renault
- 1994 D Hill – Williams Renault
- 1995 J Herbert – Benetton Renault
- 1996 J Villeneuve – Williams Renault
- 1997 J Villeneuve – Williams Renault
- 1998 M Schumacher – Ferrari
- 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes
- 2000 D Coulthard – McLaren Mercedes
- 2001 M Hakkinen – McLaren Mercedes
- 2002 M Schumacher – Ferrari
- 2003 R Barrichello – Ferrari
- 2004 M Schumacher – Ferrari
- 2005 J Montoya – McLaren Mercedes
- 2006 F Alonso – Renault
- 2007 K Raikkonen – Ferrari
- 2008 L Hamilton – McLaren Mercedes
- 2009 S Vettel – Red Bull Renault
- 2010 M Webber – Red Bull Renault
- 2011 F Alonso – Ferrari
- 2012 M Webber – Red Bull Renault
- 2013 N Rosberg – Mercedes
- 2014 L Hamilton – Mercedes
- 2015 L Hamilton – Mercedes
- 2016 L Hamilton – Mercedes
- 2017 L Hamilton – Mercedes
- 2018 S Vettel – Ferrari
- 2019 L Hamilton – Mercedes
- 2020 L Hamilton – Mercedes
- 2021 L Hamilton – Mercedes
- 2022 C Sainz – Ferrari
- 2023 M Verstappen – Red Bull Racing
- 2024 L Hamilton – Mercedes
- 2025 L Norris – McLaren
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