Formula 1Anteprima

F1 | GP Gran Bretagna 2026: Orari TV e Anteprima

Gli appuntamenti del weekend a Silverstone

di Jessica Cortellazzi30 Giugno, 2026
F1 | GP Gran Bretagna 2026: Orari TV e Anteprima

Archiviato il Gran Premio d’Austria, con la vittoria di George Russell davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso il circuito di Silverstone dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna.

La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria

Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con un vantaggio di 40 punti su George Russell. Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 46 punti. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris occupano la quarta e quinta piazza a 1 punto di distanza tra di loro. Charles Leclerc è sesto, a pari punti con Norris (79 pt). Max Verstappen (73 pt) e Isack Hadjar (42 pt), occupano la settima e ottava posizione. Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (30 pt) a chiudere la Top 10.

La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria

Mercedes con 302 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 98 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 159 punti, seguita dalla Red Bull a quota 115. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.

Gran Premio di Gran Bretagna: Orari e Diretta TV

Si parte venerdì 3 luglio con il primo turno di Prove Libere alle 13:30, seguito dalle Qualifiche Sprint alle 17:30. Sabato 4 luglio si torna in pista alle 13:00 con la Sprint Race mentre le Qualifiche del GP si disputeranno alle 17. Domenica 5 luglio alle 16:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio della Gran Bretagna.

Gran Premio di Gran Bretagna 2026: Curiosità sul circuito

Come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Alla fine della seconda Guerra mondiale, a causa del degrado nel quale erano cadute le leggendarie piste di Donington e di Brookland, il tracciato del Northamptonshire venne adottato dal Royal Automobile Club come sede del Gran Premio d’Inghilterra del 1948.  Quando, nel 1950 nacque la moderna Formula 1, la pista inglese ospitò la prima gara in assoluto, vinta poi da Farina. Negli immediati anni successivi subì parecchie modifiche, e per qualche anno non ospitò la gara del Mondiale, salvo poi rientrare negli anni ’60 in alternanza con Brands Hatch. Nel 1971 il British Racing Drivers’ Club comprò l’intero terreno del tracciato e rimodernò le strutture della pista. Nel corso degli anni il tracciato ha subito molte modifiche, e dalla forma triangolare originale è passata ad avere curve differenti, conservando comunque il layout di un circuito molto veloce e insidioso. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.

Gran Premio di Gran Bretagna: Albo d’oro

  1. 1926 Senechal e Wagner – Delage
  2. 1927 R Benoist – Delage
  3. 1948 L Villoresi – Maserati
  4. 1949 E de Graffenried – Maserati
  5. 1950 N Farina – Alfa Romeo
  6. 1951 J Gonzalez – Ferrari
  7. 1952 A Ascari – Ferrari
  8. 1953 A Ascari – Ferrari
  9. 1954 J Gonzalez – Ferrari
  10. 1955 S Moss – Mercedes
  11. 1956 J Fangio – Ferrari
  12. 1957 S Moss – Vanwall
  13. 1958 P Collins – Ferrari
  14. 1959 J Brabham – Cooper Climax
  15. 1960 J Brabham – Cooper Climax
  16. 1961 W von Trips – Ferrari
  17. 1962 J Clark – Lotus Climax
  18. 1963 J Clark – Lotus Climax
  19. 1964 J Clark – Lotus Climax
  20. 1965 J Clark – Lotus Climax
  21. 1966 J Brabham – Brabham Repco
  22. 1967 J Clark – Lotus Ford
  23. 1968 J Siffert – Lotus Ford
  24. 1969 J Stewart – Matra Ford
  25. 1970 J Rindt – Lotus Ford
  26. 1971 J Stewart – Tyrrell Ford
  27. 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford
  28. 1973 P Revson – McLaren Ford
  29. 1974 J Scheckter – Tyrrell Ford
  30. 1975 E Fittipaldi – McLaren Ford
  31. 1976 N Lauda – Ferrari
  32. 1977 J Hunt – McLaren Ford
  33. 1978 C Reutemann – Ferrari
  34. 1979 C Regazzoni – Williams Ford
  35. 1980 A Jones – Williams Ford
  36. 1981 J Watson – McLaren Ford
  37. 1982 N Lauda – McLaren Ford
  38. 1983 A Prost – Renault
  39. 1984 N Lauda – McLaren TAG
  40. 1985 A Prost – McLaren TAG
  41. 1986 N Mansell – Williams Honda
  42. 1987 N Mansell – Williams Honda
  43. 1988 A Senna – McLaren Honda
  44. 1989 A Prost – McLaren Honda
  45. 1990 A Prost – Ferrari
  46. 1991 N Mansell – Williams Renault
  47. 1992 N Mansell – Williams Renault
  48. 1993 A Prost – Williams Renault
  49. 1994 D Hill – Williams Renault
  50. 1995 J Herbert – Benetton Renault
  51. 1996 J Villeneuve – Williams Renault
  52. 1997 J Villeneuve – Williams Renault
  53. 1998 M Schumacher – Ferrari
  54. 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes
  55. 2000 D Coulthard – McLaren Mercedes
  56. 2001 M Hakkinen – McLaren Mercedes
  57. 2002 M Schumacher – Ferrari
  58. 2003 R Barrichello – Ferrari
  59. 2004 M Schumacher – Ferrari
  60. 2005 J Montoya – McLaren Mercedes
  61. 2006 F Alonso – Renault
  62. 2007 K Raikkonen – Ferrari
  63. 2008 L Hamilton – McLaren Mercedes
  64. 2009 S Vettel – Red Bull Renault
  65. 2010 M Webber – Red Bull Renault
  66. 2011 F Alonso – Ferrari
  67. 2012 M Webber – Red Bull Renault
  68. 2013 N Rosberg – Mercedes
  69. 2014 L Hamilton – Mercedes
  70. 2015 L Hamilton – Mercedes
  71. 2016 L Hamilton – Mercedes
  72. 2017 L Hamilton – Mercedes
  73. 2018 S Vettel – Ferrari
  74. 2019 L Hamilton – Mercedes
  75. 2020 L Hamilton – Mercedes
  76. 2021 L Hamilton – Mercedes
  77. 2022 C Sainz – Ferrari
  78. 2023 M Verstappen – Red Bull Racing
  79. 2024 L Hamilton – Mercedes
  80. 2025 L Norris – McLaren

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Anteprima

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio di Silverstone

Venerdi 3 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)13:00 - 14:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)16:00
5.891 Km | 52 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8501283 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8506999 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8504479 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8503639 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8512401 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8501433 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8512531 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8503689 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP AUSTRIA/mini/8507999 HiRes