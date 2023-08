F1 | GP Olanda: pioggia e bandiere rosse condizionano le terze libere

Pioggia e bandiere rosse non hanno impedito a Max Verstappen di imporsi anche nel terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Il due volte iridato, ha registrato il best lap in 1:21.631 ed ha preceduto la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra, Sergio Perez.

La sessione è stata sospesa tre volte (incidente di Magnussen, testacoda di Zhou e Lawson che sostituisce l’infortunato Daniel Ricciardo), fortunatamente senza conseguenze per i piloti.

Quarto tempo per l’Aston Martin di Fernando Alonso, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dalla Williams di Alex Albon.

Settima la McLaren di Oscar Piastri davanti all’Alfa Romeo di Valtteri Bottas. A chiudere la TOP 10 dei tempi: la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris.

