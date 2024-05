F1 | GP Monaco, prove libere 1: Hamilton apre con il miglior tempo

F1 GP Monaco prove libere 1 – La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, è stata ad appannaggio di Lewis Hamilton.

L’inglese della Mercedes, autore di diverse tornate sia con gomme soft che con gomme hard, oltre che con le medie, ha fermato la livella della mattinata in 1’12″169, lasciandosi di 29 millesimi alle spalle il portacolori della McLaren, Oscar Piastri, apparso più in forma e in palla rispetto al compagno di scuderia Lando Norris. Hamilton, al volante di una Mercedes che sembra aver cominciato al meglio questo fine settimana, si è concesso varie simulazioni in tutte le condizioni di utilizzo della vettura, raccogliendo dati e informazioni importanti che serviranno ai tecnici per proseguire il lavoro di “sgrezzamento” della monoposto.

Leclerc ok a Monaco, ma rallentato da un danno al fondo

Un inizio comunque incoraggiante che la squadra cercherà di confermare anche questo pomeriggio, pioggia permettendo, visto che le nuvole presenti sul tracciato potrebbero compromettere il proseguo del programma di lavoro di questa prima giornata di attività nel Principato. Con il terzo tempo si è classificata l’altra Mercedes di George Russell, seguito da Norris – appunto – e dalla Ferrari di Charles Leclerc, veloce con gomme medie e hard (il monegasco non ha effettuato simulazioni con la soft) ma costretto a rallentare sul finale a causa di un detrito lasciato per strada da Zhou Guanyu, raccolto in curva 1, che ha danneggiato parte del fondo anteriore della sua SF-24.

Un inconveniente che il team è riuscito a risolvere solo in parte e che non ha permesso al pilota di casa di perfezionare al meglio il proprio programma di lavoro. Fernando Alonso ha trovato posto in sesta piazza, seguito a ruota da Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Carlos Sainz, infine, si è garantito l’ultimo piazzamento in top dieci, anch’esso autore di diverse tornate con mescole hard e medie (Ferrari comincerà a girare seriamente con le soft solo nel pomeriggio).

Red Bull, Verstappen soffre una vettura troppo scivolosa

Cattivo, infine, il debutto della Red Bull nel Principato: Max Verstappen e Sergio Perez non sono riusciti a fare meglio dell’11° e 12° crono, lamentandosi spesso di una vettura troppominstabile e scivolosa, soprattutto con il posteriore. Una condizione che ha portato l’olandese a commettere diverse sbavature e che la squadra dovrà analizzare e correggere in vista della sessione di questo pomeriggio. Appuntamento alle 17.00, sempre in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la seconda ora di lavoro sullo Stradale di Monte Carlo.