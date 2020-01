F1 | GP Miami, previste modifiche alla pista e all’orario

Tra gli appuntamenti del calendario iridato del Mondiale 2021 di Formula Uno potrebbe figurare anche il Gran Premio di Miami. La pista, presentata negli scorsi mesi, si articolerà nei pressi dello stadio Hard Rock che ospita le partite casalinghe dei Dolphins.

Per quel che riguarda l’evento sono state eseguite una serie di modifiche alla configurazione della pista proposta e al programma delle gare, dopo i feedback ricevuti dagli organizzati dei GP nei dialoghi avuti negli scorsi mesi con residenti, funzionati pubblici e commercianti.

Il nuovo layout del tracciato di Miami non prevede l’uso della Northwest 199th Street, onde evitare problemi legati alla viabilità e al traffico cittadino, mentre il programma delle gare del fine settimana verrebbe modificato per garantire che non ci siano sessioni in pista prima delle 15:00 (ora locale) del venerdì per evitare la chiusura delle scuole.

“Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è un altro esempio di un evento mondiale in arrivo nella nostra regione. Come il Super Bowl, un evento come questo offre un’opportunità unica per mostrare con orgoglio la nostra regione al mondo – ha dichiarato Tom Garfinkel, vice presidente dei Miami Dolphins e CEO dell’Hard Rock Stadium -. Vogliamo che questi eventi vadano a beneficio di tutti”.

Nonostante le modifiche apportate, il futuro del GP di Miami è ancora tutto da scrivere. Difatti nella giornata di domani (mercoledì 22 gennaio, ndr) si svolgerà la riunione del Consiglio della contea di Miami-Dade in cui la Commissione voterà una misura per revocare gli attuali diritti di suddivisione in zone dello Hard Rock Stadium, nel tentativo di impedire lo svolgimento di gare di Formula Uno. Infatti l’attuale designazione in zone dello stadio consente le corse automobilistiche.