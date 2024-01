F1 | GP Madrid, dalla Spagna temono un nuovo fallimento come a Valencia

F1 GP Madrid – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Marca, Nino Becerra ha parlato del suo GP di Spagna a Madrid, il cui tracciato entrerà in calendario a partire dalla stagione 2026, precisando come per gli organizzatori potrebbe risultare un grande azzardo organizzare un appuntamento di questo tipo. Secondo l’economista spagnolo, la gara potrebbe ricevere il consenso degli appassionati, grazie e soprattutto all’ottima logistica, ma anche una bocciatura su tutti i fronti. Una condizione che tutti in Spagna non si augurano, visto che trasformerebbe l’appuntamento in una Valencia-bis.

Madrid, un certezza o un grande azzardo?

“La grande domanda su questo progetto, per quanto ne so, è quella che nessuno si è posto, ovvero il motivo per il quale Madrid dovrebbe generare 450 milioni di euro. Barcellona si attesta a circa 250. Perchè dovrebbe esserci questa grande differenza tra i due eventi? La paura è che la Spagna si ritrovi tra le mani un nuovo fallimento simile a Valencia. Non ha funzionato fin dal primo anno e alla fine è fallito. E’ stato un disastro e adesso bisognerà vedere cosa accadrà con il Gran Premio nella capitale. Il tracciato è dotato di una buona logistica e i fan potranno davvero arrivare in pista utilizzando i mezzi, ma basterà per reggere tutto il gioco? Agli appassionati interessa la corsa, non come arrivare in autodromo, almeno principalmente. Ho ridacchiato quando ho letto tutto questo tra le motivazioni principali del GP”.

Le caratteristiche del circuito di Madrid

La pista, semi-cittadina e ubicata nella zona fieristica IFEMA a Valdebebas, avrà una lunghezza di 5,474 km e potrà contare su 20 curve. Una parte si snoderà sulle strade bazzicate quotidianamente dagli abitanti del luogo, mentre un’altra parte sarà costruita e utilizzata ad-hoc per il week-end di gara. Presenti inoltre due tunnel e una curva sopraelevata. Inoltre, uno dei punti forti del nuovo impianto sarà l’ubicazione, dato che il tracciato si potrà raggiungere con la metro dal centro-città e in pochi minuti dal vicino aeroporto di Barajas.