F1 | GP Chicago, dall’Illinois arriva un primo “no” alla gara

F1 GP Chicago – In attesa di ulteriori riscontri da parte di Liberty Media, due politici di Chicago – Alderman Brian Hopkins e Brendon Reilly – hanno posto un pesante freno all’idea di un possibile Gran Premio di Formula 1 nella metropoli dell’Illinois, negli Stati Uniti, precisando come un progetto di questo tipo richieda degli investimenti economici ingenti difficilmente immaginabili al momento. Al contrario di quanto avviene nella Nascar, serie che già corre a Chicago, la Formula 1 richiederebbe una serie di modifiche al manto stradale che innalzerebbero e non di poco il costo dell’evento. Qualcosa che Chicago, al momento, non si può permettere.

GP Chicago, arriva il primo “no”

“Mi è stato detto che Formula 1, in genere, chiede un contratto di almeno 10 anni. Tra l’altro sembra una condizione non negoziabile. Ad essere onesti la conversazione non è andata oltre”, ha rivelato Hokpins. Dello stesso avviso anche Reilly: “Il progetto Formula 1 non va molto d’accordo con quello che stiamo attuando con la Nascar. Per la pista di quest’ultimo evento ci siamo limitati a sistemare le buche ed a saldare i tombini. Tutto ciò con la F1 non basta. Un’idea di questo tipo porta con se dei costi molto più alti e al momento non può funzionare”.

Marchio già registrato

La voce su un possibile ingresso di Chicago, ricordiamo, è uscita grazie alla registrazione del marchio da parte di Formula 1. Una mossa sicuramente interessante, ma che non garantisce in alcun modo l’ingresso della tappa, visto che qualcosa del genere si verificò anche negli anni passati con New York. Un progetto più volte lanciato dall’organizzazione statunitense, ma che ad oggi non ha mai visto una completa realizzazione.