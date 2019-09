F1 | GP Italia, firmato il rinnovo fino al 2024

Monza continuerà a essere parte integrante del calendario iridato di Formula Uno. La storica pista brianzola, sede del Gran Premio d’Italia, ha infatti rinnovato il suo contratto con il Circus fino al 2024.

L’annuncio dell’accordo quinquennale è arrivato questo pomeriggio nel corso dell’evento, svolto in Piazza Duomo a Milano, dove sono stati celebrati i 90 anni della Scuderia Ferrari e quelli del Gran Premio d’Italia.

“Questo è uno dei quattro Gran Premi che facevano parte del campionato del 1950 e insieme al Gran Premio di Gran Bretagna è l’unico che si è tenuto da allora ogni anno. Storia, velocità e passione sono le parole che i fan degli sport motoristici associano a Monza. La sensazione che si prova per questa gara è davvero unica, così come il podio distintivo del circuito. Vorrei ringraziare l’ACI, in particolare il suo Presidente, Angelo Sticchi Damiani per i suoi sforzi e questo accordo quinquennale significa che un’altra parte del puzzle per la Formula 1 del futuro è in atto. Il campionato presenta molti luoghi storici come Monza e anche nuovi paesi in cui può crescere la già vasta base di fan del nostro sport”, ha dichiarato il CEO F1 Chase Carey.