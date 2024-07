F1 | GP Gran Bretagna, prove libere 3: Mercedes in evidenza con la pioggia [RISULTATI]

F1 GP Bretagna prove libere 3 – In una sessione caratterizzata dalla pioggia e dall’umido, George Russell e Lewis Hamilton si sono issati al comando della graduatoria generale dei tempi, fermando l’asticella sull’1’27″529, pochi decimi più rapido – 35 per l’esattezza – del compagno di squadra Lewis Hamilton.

La W15, in condizione di pista umida e scivolosa, è apparsa competitiva sia sul giro secco che sul passo gara, rivelandosi una seria contendente per la leadership della classifica. Una condizione importante che ovviamente andrà confermata anche nella qualifica che scatterà questo pomeriggio alle ore 16.00. Con il terzo tempo, a conferma di quanto emerso ieri, si è classificato Lando Norris con una McLaren comunque nel pacchetto di mischia per la vetta della graduatoria, seguito da Carlos Sainz, Max Verstappen e Charles Leclerc.

Ferrari compie un passo indietro a Silverstone

Le due Ferrari, rispetto a quanto avvenuto ieri, sono scese in pista col pacchetto pre-Barcellona, ribadendo di fatto le perplessità generali sulle novità introdotte in Spagna. Il boucing, ben evidente con la vettura del monegasco ieri pomeriggio, si è rivelato un handicap troppo importante per i riscontri cronometrici, aspetto che ha costretto i tecnici a compiere un passo indietro nelle scelte.

Da capire che tipo di interventi verranno portati avanti per i prossimi appuntamenti in calendario. Oscar Piastri ha ottenuto il settimo tempo, mentre a completare la top dieci si sono schierati Fernando Alonso, Sergio Perez e Nico Hulkenberg. Appuntamento alle 16.00 di questo pomeriggio per la sessione che stabilirà l’ordine di partenza della gara che scatterà domani alle 15.00.