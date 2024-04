F1 | GP Giappone, Leclerc ricorda l’amico Bianchi

La pista di Suzuka è senza dubbio una tra le più belle e suggestive nella storia della Formula 1 ma al tempo stesso è tristemente nota per l’incidente che vide suo malgrado protagonista Jules Bianchi il 5 ottobre 2014: un violento impianto contro un mezzo pesante che nel luglio 2015 ne causò la morte per le lesioni riportate.

Proprio in Giappone, dove il Circus è di scena in questo fine settimana, Charles Leclerc ha voluto dedicare all’amico scomparso la livrea del casco che ne ripropone i colori. Affidandosi ad un messaggio sui social, il monegasco della Ferrari ha spiegato i motivi della sua scelta.

A special helmet in memory of a very special person for me. ❤️

10 years this year since we have lost Jules here in Japan.

So many memories together that I’ll never ever forget.

I miss you and I’ll do everything to bring that helmet on the top step of the podium on Sunday. 🤍 pic.twitter.com/aT7QVbtedJ

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 4, 2024