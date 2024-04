F1 | GP Cina, Libere 1: Stroll davanti a tutti, Ferrari al lavoro per la qualifica

La prima e unica sessione di libere del Gran Premio della Cina, è giunta al termine. Team e piloti si sono concentrati sulla simulazione qualifica dal momento che alle 09:30 è in programma la Sprint Shootout che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race prevista per domani mattina alle 05:00. Tornando alla sessione di libere, davanti a tutti si è classificato Lance Stroll autore del miglior tempo in 1:36.302. Il pilota Aston Martin ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull del tre volte iridato, Max Verstappen.

Quarto tempo per Sergio Perez, davanti alle Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. In settima posizione, troviamo l’Alpine di Estaban Ocon che ha preceduto la Williams di Alex Albon. A chiudere la TOP 10 dei tempi, la RB di Daniel Ricciardo e la Sauber di Valtteri Bottas.

Lavoro completamente diverso in casa Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz in tredicesima e quattordicesima posizione. I piloti della scuderia di Maranello hanno lavorato esclusivamente in ottica qualifica e non hanno utilizzato una mescola nuova.

L’appuntamento in pista torna alle 09:30 con la Sprint Shootout!