F1 GP Brasile | Red Bull, Verstappen: “Potevo far meglio del secondo posto”

São Paulo – Max Verstappen e Interlagos hanno già alle spalle dei meravigliosi trascorsi, come la gara del 2024, che lo vide risalire dalla diciassettesima alla prima posizione in poco più di trenta giri. Anche oggi, Max ha fatto la sua magia, recuperando ben diciannove posizioni fino al secondo posto, per conquistare l’ottavo podio consecutivo della stagione.

Le penalità per il cambio di power unit avevano infatti portato Verstappen a schierarsi sulla ventunesima casella del rettilineo di partenza di Interlagos. Mentre avversari come Lewis Hamilton sono riusciti a recuperare dieci posizioni durante il giro d’apertura, la Red Bull è stata un po’ più lenta nella sua scalata, anche a causa di un errore dell’olandese con il rilascio della frizione allo scattare del semaforo verde.

Ci vogliono poco più di dieci tornate perché Max sia già in top 5, segnando un giro veloce dopo l’altro. I problemi, per lui, arrivano però nel secondo stint su gomma soft. L’olandese, infatti, accusa un pesante sovrasterzo in curva, e non tardano ad arrivare le lamentele via radio – Max si era gi reso protagonista, durante il weekend, di esilaranti team radio nei confronti della sua vettura, poco collaborativa in pista. L’altra Red Bull, quella di Isack Hadjar, al contrario, sembra invece volare, tanto che il franco-algerino si ritrova davanti al compagno di squadra, evidentemente più veloce. Al giro 38, dopo diciotto sorpassi, arriva il diciannovesimo grazie allo “swap position” arrivato dal muretto. Verstappen si prende la seconda posizione, ma Lando Norris è lontano, fa una gara a parte, guidando ad Interlagos da vero campione del mondo.

Il distacco dalla McLaren è di undici secondi e Max non si risparmia: “Non ce la faremo, sopratutto con questa macchina“, prima di rientrare ai box per un nuovo set di soft. Poco dopo arriva anche la pioggia, e si torna in pit per le intermedie, ma la seconda posizione di Verstappen è ormai assicurata, seguito sul podio da un incredibilmente determinato e veloce Hadjar, al quarto podio in carriera.

Verstappen: “Potevo far meglio del secondo posto”

“Quando parti così indietro devi cercare di superare le vetture davanti a te il più rapidamente possibile. Penso davvero che il primo stint sia andato benissimo. Siamo rientrati molto velocemente in top 10 e il passo non era male. Tuttavia, non appena sono passato alle gomme slick, ho accusato un sovrasterzo estremo nei curvoni veloci, il che ha reso la macchina difficilissima da guidare – ha raccontato Max ai giornalisti nel post-gara – dobbiamo quindi capire se si sia rotto qualcosa sulla vettura, se c’è stata una perdita di carico aerodinamico o altro, perché non era una situazione normale”.

“Ovviamente sono qui molto felice del secondo posto, ma allo stesso tempo so che c’era potenziale per fare di più se la macchina fosse stata in perfette condizioni – continua Max – purtroppo non è stato così. In pratica ho disputato gran parte della gara con una vettura non al 100%, e chiudere al secondo posto è ovviamente fantastico. L’anno prossimo mi piacerebbe partire un po’ più avanti anziché dal fondo o dalla pit lane. Nel complesso è andata bene. Sul bagnato probabilmente si hanno anche più opportunità per superare le altre auto: puoi fare traiettorie diverse e hai più occasioni a disposizione, quindi questo mi ha decisamente aiutato oggi. Dobbiamo però capire cosa sia andato storto sulla monoposto non appena siamo passati alle slick, perché anche quando alla fine sono tornato sulle Intermedie, la vettura era il giorno e la notte rispetto al primo stint, e questo dimostra che c’era qualcosa che non andava.

Verstappen: “Lento alla partenza, è stato un mio errore”

“A essere onesto, ho avuto un tempo di reazione molto lento al via perché stavo impugnando male la frizione, quindi ho dovuto reagire al volo. Sono stato lento al momento dello stacco ed è stato un mio errore. Poi sono stato un po’ sfortunato nelle prime tre curve, dove si è creato un vero e proprio imbuto. C’erano tre o quattro vetture davanti a me che bloccavano di fatto le traiettorie di sorpasso. In realtà Lewis ha fatto un ottimo primo giro: è riuscito a scivolare bene tra quelle auto e sono rimasto un po’ deluso per non essere riuscito a fare lo stesso progresso iniziale. Ma poi, nel giro di due tornate, volavo letteralmente sulle altre macchine, quasi a ogni curva. Immagino che avessimo molto più grip rispetto alla maggior parte delle vetture di metà griglia. Non ricordo in quale giro fossi già in top 10, ma è successo tutto molto rapidamente.

“Siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato. Volevamo conquistare punti e ne abbiamo raccolto un bel bottino. In passato questa pista è sempre stata generosa con me. Da quando ho iniziato a correre qui mi piace venirci: è sempre stata buona nei miei confronti e a volte le cose scattano in modo più naturale rispetto ad altri tracciati. Sono felice di aver potuto conquistare un buon quantitativo di punti per il team: ne avevamo bisogno anche per il Campionato Costruttori. Spero che ora questo ci prepari a un bel finale di stagione, in cui potremo ancora imparare molto sulla monoposto per applicarlo sulla vettura del prossimo anno”.

Perché Max Verstappen è partito dalla ventunesima posizione al GP del Brasile e come si è conclusa la sua gara?Verstappen è scattato dalla ventunesima casella sulla griglia di partenza per aver sostituito la power unit. Nonostante l’avvio arretrato, l’olandese è stato autore di una straordinaria rimonta di diciannove posizioni, tagliando il traguardo in seconda piazza alle spalle di Lando Norris e cogliendo l’ottavo podio consecutivo stagionale.

Quale errore ha commesso Verstappen nelle fasi di partenza a Interlagos? Allo scattare del semaforo verde,Verstappen ha avuto una reazione lenta a causa dell’errata impugnatura della frizione. Sbagliato lo stacco, il pilota della Red Bull si è ritrovato momentaneamente bloccato nel traffico delle prime tre curve, prima di trovare il grip necessario per risalire rapidamente verso la top 10.

Quali problemi di guidabilità ha evidenziato Verstappen durante il secondo stint su gomme soft? Passato alle mescole slick, l’olandese ha accusato un marcato sovrasterzo nei curvoni veloci, lamentando via radio una monoposto particolarmente difficile da controllare. Il pilota ha ipotizzato una possibile rottura o una perdita improvvisa di carico aerodinamico, avendo riscontrato un comportamento anomalo rispetto alle sensazioni del primo stint.

Quale ordine di scuderia ha coinvolto Verstappen e Isack Hadjar durante la corsa? Al giro 38 il muretto della Red Bull ha disposto uno “swap position” tra i due piloti. Hadjar, apparso temporaneamente più veloce ma in quel momento preceduto dal compagno, ha ceduto la seconda posizione a Verstappen. Il franco-algerino ha poi concluso la gara al terzo posto, conquistando il quarto podio in carriera.

Quali considerazioni ha espresso Verstappen sul finale di stagione e sul Campionato Costruttori? Verstappen si è detto felice del secondo posto ma convinto che, senza i problemi sulla vettura, ci fosse il potenziale per fare meglio. L’olandese ha evidenziato l’importanza dei punti incassati per la classifica Costruttori, auspicando che le informazioni raccolte aiutino a sviluppare la monoposto per le ultime gare e per la prossima stagione.