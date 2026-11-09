F1 GP Brasile | Wolff: “Felice di vedere questo risultato, ci sono voluti anni” [VIDEO]

La Mercedes torna sul tetto della Formula 1. Il nono titolo Costruttori della sua storia, conquistato in occasione del Gran Premio del Brasile 2026, rappresenta un traguardo importante per la squadra di Brackley, che dopo diverse stagioni complicate è riuscita a ritrovare la strada verso il successo. Un risultato che riempie d’orgoglio Toto Wolff, consapevole del lavoro necessario per riportare il team al vertice.

Il team principal della Mercedes ha voluto sottolineare soprattutto il contributo di tutte le persone che lavorano all’interno dell’organizzazione, ricordando come un campionato non si costruisca soltanto in pista, ma attraverso il lavoro quotidiano di centinaia di professionisti.

“Vincere il Mondiale Costruttori è un momento di grande orgoglio per ogni membro della nostra squadra. La Formula 1 è un’attività basata sulle persone. I trofei vengono consegnati in pista, ma il successo nasce nelle nostre fabbriche, nelle sale riunioni, al simulatore, nelle officine meccaniche e grazie a ogni singola persona che contribuisce alle nostre prestazioni”.

Wolff ha evidenziato la soddisfazione nel vedere finalmente riconosciuti gli sforzi compiuti durante la stagione, con il personale delle sedi di Brackley e Brixworth protagonista di un percorso costruito attraverso determinazione, collaborazione e capacità di reagire alle difficoltà.

“Sono particolarmente felice di vedere il risultato di tutto questo lavoro. Gli uomini e le donne di Brackley e Brixworth hanno dimostrato ancora una volta cosa si possa ottenere quando persone di talento lavorano insieme con umiltà, determinazione e un obiettivo comune. Hanno lottato per ogni punto, ogni miglioramento e ogni opportunità nel corso della stagione”.

Wolff: “Ci sono voluti diversi anni per tornare al vertice”

Il risultato assume un significato ancora maggiore considerando il percorso affrontato dalla Mercedes negli ultimi anni. Dopo un periodo lontano dai successi a cui aveva abituato il paddock, la squadra è riuscita a ricostruire le proprie basi e a tornare a conquistare un titolo mondiale.

Wolff non ha nascosto l’importanza di questo passaggio, sottolineando quanto sia difficile per una squadra ritrovare la strada dopo una fase complicata.

“Ci sono voluti diversi anni per tornare al vertice e questo ha richiesto un’enorme determinazione e tanto duro lavoro da parte di tutti a Brackley e Brixworth. Non molte squadre sono riuscite a tornare da un periodo del genere e a vincere nuovamente. Questo campionato appartiene a ogni singola persona della squadra”.

Il manager austriaco ha inoltre ricordato il contributo dei partner tecnici e commerciali, a partire da PETRONAS, al fianco della Mercedes da oltre un decennio, fino a Mercedes-AMG, Mercedes-Benz e INEOS. Una rete di collaborazioni che, secondo Wolff, rappresenta una componente fondamentale per competere ai massimi livelli.

Il GP del Brasile non è stato semplice per Mercedes

La soddisfazione per il titolo Costruttori non cancella tuttavia alcune difficoltà emerse durante il Gran Premio del Brasile. Wolff ha infatti riconosciuto che la Mercedes aveva il potenziale per ottenere la vittoria, ma non è riuscita a sfruttare completamente le proprie opportunità nei due momenti di transizione della gara.

“Avremmo voluto concludere il lavoro in maniera più convincente, ma alla fine abbiamo conquistato i punti di cui avevamo bisogno. Le ultime gare sono state a tratti complicate e oggi è stata un’altra giornata difficile. Abbiamo quindi diversi aspetti da comprendere e migliorare”.

Un’analisi lucida, che non ridimensiona comunque il valore del traguardo raggiunto. Wolff ha ricordato come la Mercedes abbia costruito le basi del proprio successo soprattutto nella prima parte del campionato, quando la squadra era riuscita a partire con grande forza.

“Abbiamo iniziato l’anno in maniera incredibilmente positiva e questo ci ha dato le fondamenta che alla fine ci hanno permesso di raggiungere il nostro obiettivo oggi”.

Adesso ci sarà spazio per festeggiare, ma senza perdere di vista il futuro. La mentalità che ha permesso alla Mercedes di tornare campione, ha spiegato Wolff, resterà la stessa anche in vista delle prossime sfide: godersi il risultato, per poi concentrarsi rapidamente sul lavoro da fare. Il nono titolo Costruttori segna così un nuovo capitolo nella storia della squadra di Brackley.

Quanti titoli Costruttori ha vinto la Mercedes in Formula 1?

Con il successo del 2026, la Mercedes ha conquistato il nono titolo mondiale Costruttori della propria storia. Un risultato che conferma il ritorno della squadra ai vertici della Formula 1 dopo diverse stagioni complicate.

Cosa ha detto Toto Wolff dopo il titolo Costruttori?

Toto Wolff ha espresso grande orgoglio per il lavoro svolto da tutta la squadra, sottolineando che il campionato appartiene a ogni singola persona dell’organizzazione. Il manager ha ricordato l’impegno dei dipendenti di Brackley e Brixworth.

Perché il titolo Mercedes del 2026 è così importante?

Secondo Wolff, sono stati necessari diversi anni di lavoro per riportare la Mercedes al vertice. Il team principal ha sottolineato quanto sia difficile per una squadra superare un periodo negativo e tornare a vincere un Mondiale.

Come ha giudicato Wolff il GP del Brasile?

Il team principal ha ammesso che la Mercedes aveva il passo per vincere la gara, ma ha incontrato difficoltà in entrambi i momenti di transizione. La squadra ha comunque conquistato i punti necessari per raggiungere il proprio obiettivo.

Quali sono stati i fattori alla base del successo Mercedes?

Wolff ha individuato nel lavoro collettivo, nella determinazione e nella collaborazione gli elementi fondamentali del titolo. Ha inoltre riconosciuto l’importanza dei partner, in particolare PETRONAS, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz e INEOS.



