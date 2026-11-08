F1 GP Brasile | Ferrari, Leclerc penalizzato per il contatto con Lawson

La domenica di Charles Leclerc a Interlagos si è conclusa con un epilogo amaro. Il pilota monegasco della Ferrari, che aveva tagliato il traguardo in settima posizione al Gran Premio del Brasile, ha visto sfumare il risultato a causa di una penalità di cinque secondi, inflittagli per un contatto con Liam Lawson nelle fasi finali della gara. La sanzione lo ha retrocesso all’ottavo posto in classifica, subito davanti a Lewis Hamilton, suo compagno di squadra, finito nono.

L’episodio è avvenuto negli ultimi giri, quando la vettura numero 16 di Leclerc ha toccato in maniera aggressiva la vettura 30 del neozelandese, rischiando di mandarla in testacoda. Lawson ha dichiarato che l’urto, seppur lieve, ha danneggiato il cerchio posteriore sinistro, favorendo l’avvicinamento e il sorpasso di Leclerc cinque curve più tardi.

Secondo le Linee guida sugli standard di pilotaggio, la vettura di Lawson aveva diritto alla traiettoria, e spettava a Leclerc evitare la collisione. Gli steward hanno riconosciuto che il contatto è stato leggero e senza conseguenze immediate, ma hanno sottolineato come abbia comunque inciso sull’esito del duello in pista, consentendo al ferrarista di portarsi davanti.

Considerate le condizioni di pista bagnata e la natura non grave dell’incidente, i commissari hanno deciso per una penalità ridotta di 5 secondi, a fronte dei 10 normalmente previsti per infrazioni simili. Una domenica che, per Leclerc e la Ferrari, si è così chiusa con una posizione persa e un’ulteriore dose di rammarico.

Le parole di Lawson dopo il Gran Premio del Brasile

Il neozelandese ha portato al termine un weekend che lo ha visto assoluto protagonista, partendo addirittura dalla seconda fila e chiudendo quindi al settimo posto: “Oggi è stata davvero una buona giornata per noi. Abbiamo avuto una gara forte e abbiamo preso il massimo da tutto ciò che avevamo a disposizione. Ho avuto un’ottima partenza, e nel giro di apertura sono stato in grado di combattere con le migliori squadre, ma per un lungo periodo non abbiamo avuto proprio il ritmo per eguagliarle, quindi mi sono concentrato sul non perdere troppo tempo”.

“Abbiamo avuto una tripletta di gare davvero importante, con molti aspetti positivi da portare via, e mi sono divertito davvero tanto. Mi prenderò qualche giorno per rilassarmi e ricaricarmi prima delle ultime gare della stagione. Non vedo l’ora di tornare a Las Vegas”.

Leclerc e Ferrari, un finale amaro di un weekend pessimo

La Ferrari lascia Interlagos con un bottino piuttosto magro frutto dell’ottavo posto di Charles Leclerc e del nono di Lewis Hamilton. Un risultato al di sotto delle aspettative, complice la partenza dal fondo dello schieramento e una gestione complicata degli pneumatici lungo tutta la corsa.

Leclerc e Hamilton hanno preso il via rispettivamente dalla 14ª e dalla 20ª posizione, penalizzati per la sostituzione di componenti della power unit. La pista umida ha imposto l’uso delle gomme Intermedie, con Hamilton capace di rimontare subito fino al nono posto e Leclerc inizialmente in difficoltà. Però, le due SF-26 hanno faticato a portare le coperture nella giusta finestra di temperatura, limitando la possibilità di guadagnare terreno.

Con l’asciugarsi del tracciato, Hamilton è passato alle Soft al giro 14, seguito due tornate dopo da Leclerc. La mancanza di grip immediato ha rallentato la progressione del Cavallino. Lewis ha effettuato una seconda sosta al giro 39, mentre la rincorsa ai punti si concretizzava solo grazie alle soste degli avversari.

La pioggia nel finale ha rimescolato le carte: Leclerc è rientrato per le Intermedie al giro 61, mentre Hamilton ha atteso una tornata in più, finendo in testacoda e perdendo secondi preziosi, oltre che rischiare seriamente di andare a sbattere irrimediabilmente contro il muro alla Subida dos Boxez. Il monegasco ha poi superato Liam Lawson al giro 70 per chiudere al settimo posto (ma come abbiamo scritto prima, è arrivata la penalità per il contatto precedente), seguito dal compagno di squadra in nona posizione.

Le parole di Leclerc nel dopo gara

“Oggi siamo stati bravi nell’esecuzione ma, semplicemente, non avevamo il passo in queste condizioni. Al via non sono riuscito a portare le gomme nella giusta finestra di temperatura e nel primo stint non avevo grip. Più avanti il passo c’era, ma ho avuto poche occasioni di girare in aria libera. Nel finale, dopo essere stati pazienti e aver fatto la scelta giusta rimanendo in pista con un solo set di Soft prima di dover tornare alle Intermedie, abbiamo chiuso al settimo posto portando a casa qualche punto, ma non è questo il nostro obiettivo. C’è molto da imparare da questo weekend, mentre ci prepariamo per le ultime tre gare della stagione nelle quali daremo tutto”.